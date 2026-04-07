Radar del conflicto armado reporta 56 acciones en Santander

Bucaramanga

Un observatorio de violencia, el colectivo Solo Verdad asegura que con el ingreso a Santander del grupo armado ilegal denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se completaron 54 acciones violentas desde el 2016, es decir en el periodo denominado como el posconflicto.

Wilson Rueda, investigador del colectivo, informó que la mayoría de este tipo de fenómenos ocurrieron en 18 municipios del departamento.

El más reciente de los casos ocurrió en Coromoro con la desaparición de 4 adolescentes lo que fue catalogado como un caso de supuesto reclutamiento forzado por parte del frente Adonay Ardila Pinilla del ELN.

Wilson Rueda Ine, consultor y promotor de paz enlistó las acciones ocurridas en Santander desde 2.016 comenzando con el ataque a la estación de la Policía Nacional y a casas donde vivían civiles en marzo de ese año en Concepción; este hecho fue atribuido al frente Efraín Pabón Pabón del ELN.

El colectivo asegura que el 70% de las acciones violentas ocurridas en la última década fueron autoría de esa guerrilla.