Lunes 6 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En el mes de marzo se registraron más de 30 emergencias por lluvias en el Quindío, los municipios cordilleranos registran atención especial por inestabilidad de terrenos

Las principales emergencias están relacionadas con deslizamientos, inundaciones, vendavales y caída de árboles en diferentes municipios del departamento. Precisamente el coordinador de la unidad departamental de gestión del riesgo, Udegerd, Jaider Hidalgo entregó un balance de las contingencias registradas por las lluvias durante el mes de marzo.

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Explicó que se reportaron un total de 33 emergencias relacionadas con dos crecientes súbitas, siete caídas de árboles, cinco vendavales, 10 movimientos en masa entre otros. Sostuvo que dentro de las afectaciones que generaron las emergencias están 37 familias damnificadas por avería de viviendas y fue claro que por fortuna no se presentaron personas fallecidas.

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Asimismo, mencionó que los municipios más afectados por las emergencias son Génova, Filandia, Montenegro, Calarcá, Armenia, Buenavista, La Tebaida y Salento.

Dijo que Génova concentra el mayor número de eventos reportados lo que demanda especial atención por lo que se enfocan en acciones de prevención y monitoreo para mitigar cualquier contingencia.

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La gobernación del Quindío atendió de manera oportuna la emergencia registrada el miércoles pasado en el municipio de Calarcá, como consecuencia de las fuertes lluvias y la creciente súbita del río Santo Domingo. La respuesta institucional fue liderada por la secretaría de Aguas e Infraestructura, en articulación con la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD.

Más información Miércoles 1 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El equipo técnico y operativo, junto con contratistas de la dependencia, desplegó acciones inmediatas en las zonas afectadas, especialmente en las veredas La Paloma y Planadas, donde se registraron cerca de 15 derrumbes. Para ello, se realizó el traslado de maquinaria amarilla, incluyendo una retroexcavadora y una volqueta, con el fin de adelantar labores de remoción de material y recuperación de las vías, facilitando así la movilidad en los sectores impactados.

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Creciente del río Santo Domingo no afectó estribos donde se instalará puente militar en Calarcá”: UDEGERD y Proyecta

Luego de la emergencia registrada en el sector La Rochela del municipio de Calarcá, donde crecientes súbitas del río Santo Domingo y varias quebradas afectaron predios y vías terciarias, un equipo técnico liderado por el director de la Unidad Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD Quindío y la gerente de Proyecta, visitó los estribos construidos en el puente La Sonadora para la instalación en el mes de mayo de una estructura militar.

Durante el recorrido se pudo constatar que la fuerza de la corriente no afectó las bases que permitirán avanzar con el proceso, el cual facilitará la movilidad de 150 familias residentes en la zona. Es de recordar que el puente la Sonadora resultó afectado por las lluvias en el 2023 y comunica al sector de La Rochela con el corregimiento de Quebrada Negra.

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Tras las emergencias por las fuertes lluvias en el municipio de Calarcá en el Quindío, el Ejército brindó apoyo en las labores de remoción de los deslizamientos

Las fuertes lluvias registradas en el municipio generaron emergencias en diferentes zonas rurales, especialmente en la vereda La Rochela, donde se presentaron afectaciones a viviendas y vías. Precisamente tropas del Batallón de Montaña N.º 5 del Ejército Nacional brindaron apoyo directo a la comunidad.

Los soldados participaron en labores de remoción de escombros, despeje de vías y recuperación de espacios impactados, facilitando el acceso y la movilidad en la zona afectada.

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El coronel Julián Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército reconoció que cuentan con toda la parte humanitaria con la unidad de anti desastres para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias en la región.

Es de anotar que hubo afectación en el suministro de agua de Calarcá por un daño en la conducción lo que no permitía llevar a la planta la suficiente agua para ser tratada, sin embargo, tras una suspensión temporal fue superada la contingencia.

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Incrementa la cifra de homicidios en el Quindío, A la fecha se registran 61 homicidios en el departamento en lo corrido del año y 35 de ellos se presentaron en Armenia.

Ni en la Semana Santa pararon los hechos de criminalidad en el departamento, en el municipio de Montenegro fue asesinado con arma de fuego Julián Alexander Maldonado de 24 años de edad conocido con el alias de “Tripas”.

La víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, violencia intrafamiliar agravada y lesiones personales.

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Aumenta la criminalidad en Armenia, una mujer fue asesinada con arma de fuego al parecer por motivos pasionales. El presunto homicida sería un militar que se encontraba de permiso

Un caso que ha generado consternación y alarma se registró en la tarde del jueves santo en el barrio Portal del Edén al sur de la ciudad donde una mujer identificada como Natalia Zúñiga Díaz de 31 años que se movilizaba en una motocicleta eléctrica fue asesinada con arma de fuego y resultó herido su acompañante de 23 años.

La víctima, aunque fue trasladada al Hospital del Sur falleció minutos después a causa de las heridas y el hombre que también resultó herido fue traslado a centro asistencial donde actualmente se encuentra recibiendo atención médica.

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Al respecto el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez informó que la hipótesis que manejan desde la Policía está relacionada con un tema amoroso puesto que el presunto agresor es la expareja sentimental de la víctima.

Fue enfático en afirmar que una vez ocurrió el hecho activaron el plan candado con el fin de lograr la captura y avanzan en la recolección de información.

El hombre que estaría relacionado con el hecho delictivo sería un militar que se encontraba de permiso en la ciudad puesto que labora en el Putumayo.

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Sobre el tema, Monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia manifestó que este tipo de situaciones de violencia duelen porque se presentaron durante la Semana Santa. Considera que estos casos de sicariatos, feminicidios, suicidios hacen parte de una degradación de la vida familiar y social por eso es clave volver la mirada a Dios.

Dijo que como iglesia católica rechazan cualquier acto de violencia, porque considera que la violencia genera más violencia por eso extendió la invitación a los ciudadanos a empezar un camino real de conversión.

Una de las causas de muerte en Armenia son las riñas e intolerancia donde el alcalde James Padilla invitó a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar los hechos de violencia que enlutan a la ciudad.

Considera que la falta de intolerancia ha generado los homicidios por eso llaman a la paz y concertación para mitigar el impacto negativo de este tipo de situaciones.

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Activan mesa de reacción inmediata por atentado contra funcionario del CTI de la Fiscalía en el Quindío, el hecho se registró mientras departía con su familia en un predio hotelero de su propiedad

La denuncia fue dada a conocer por el funcionario de la fiscalía general de la Nación y presidente de Asonal Judicial en el departamento, José Fernando Quintero quien evidenció que el pasado 28 de marzo se encontraba junto con sus familiares en un predio que tiene de un negocio hotelero donde fue atacado con arma de fuego por unos desconocidos.

Aclaró que en la zona se encuentra una cerca metálica galvanizada aproximadamente de 9 metros del lugar de donde parquea el vehículo a esa brecha por lo que los impactos de arma de fuego no lograron afectarlo ni a ninguno de sus familiares.

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Reconoció que es una situación muy preocupante puesto que también se encontraba con su hija menor de dos años de edad por lo que denunció penalmente el hecho con el fin de que avancen las investigaciones correspondientes.

Afirmó que está a la expectativa y que ha contado con el acompañamiento de la Fiscalía e incluso se desarrolló una mesa de reacción urgente con la participación de las diferentes autoridades del departamento para esclarecer los hechos.

Es de anotar que no es el primer caso de atentado que se registra en el departamento, el otro hecho fue contra el líder del Pacto Histórico, Ricaute Salazar donde el vehículo que se encontraba parqueado a las afueras de su vivienda en Filandia recibió varios impactos con arma de fuego.

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Insólito, un habitante de calle falleció tras resultar herido por vandalizar un establecimiento comercial en el centro de Armenia

En la mañana del sábado 4 de abril se registró un hecho de vandalismo en un establecimiento comercial denominado Almacén Cerámico ubicado en la carrera 18 #12-57 en el centro de Armenia.

En cámaras de seguridad quedó evidenciado como un habitante en situación de calle la emprende contra el local generando el daño del vidrio y huyendo del lugar.

De acuerdo con la información del Mayor César Andrés Vallejo, comandante del Primer Distrito de Policía de la ciudad, ciudadanos que se percataron de la situación avisaron a la patrulla por lo que iniciaron la búsqueda de la persona involucrada en el acto vandálico.

Sostuvo que es así como encuentran al habitante de calle con base a las características entregadas por testigos por lo que es atendido y trasladado a un centro asistencial debido a que registraba una lesión tras destruir el vidrio del local comercial, finalmente dio a conocer que el hombre falleció debido a la gravedad de dicha lesión.

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Capturado en el terminal de transporte de Armenia por el delito de homicidio

La Policía Nacional a través del Nuevo Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, capturó a una persona a través de orden judicial por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La acción se desarrolló, momentos en que uniformados adscritos a la Estación de Policía Terminal realizaban actividades de prevención y control a personas, donde se solicita antecedentes a Luis Carlos Sánchez Ballesteros de 53 años de edad, a quien le figura orden de captura por el delito de homicidio y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios.

El capturado sería responsable del homicidio de una persona de 44 años de edad por impactos de arma de fuego el pasado 21 de marzo del año 2025, hechos ocurridos al interior de un parqueadero ubicado en el kilómetro 1 vereda San Pedro vía Armenia – El Caimo.

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En la ciudad de Armenia enviaron a la cárcel a un hombre sindicado de matar a un menor de 17 años de edad con arma de fuego.

La fiscalía general de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Botero Rivera por su presunta responsabilidad en un ataque con arma de fuego en el que falleció un menor de edad en Armenia Quindío, el 23 de noviembre de 2025.

Un fiscal seccional le imputó los delitos De homicidio; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Según la investigación, el día de los hechos el procesado que se movilizaba en una motocicleta habría abordado a un menor de edad de 17 años y lo intimidó porque había iniciado una relación con su excompañera sentimental.

La víctima intentó evitar la discusión y se retiró del lugar, sin embargo, el procesado, presuntamente le disparó por la espalda en varias oportunidades.

Cometido el ataque, emprendieron la huida en la motocicleta, mientras la víctima fue trasladada a un centro hospitalario de Armenia en donde falleció por la gravedad de las heridas.

Durante las audiencias concentradas el imputado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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En Armenia denuncian hurto al interior de un establecimiento comercial, el delincuente rompió los vidrios y se llevó dinero en efectivo

El caso se registró en el establecimiento comercial Ritual Barber Club ubicada en los locales del conjunto residencial Horeb al norte de la capital quindiana.

La propietaria Ivanna Durán dio a conocer que el hurto se presentó en horas de la noche después del cierre que es hasta las 8:00 p.m. y considera que se trataría de un habitante en condición de calle que tenía conocimiento de los horarios de funcionamiento.

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Lamentó la situación porque a pesar de la vigilancia privada, el delincuente rompió los vidrios de la parte trasera que da a la zona del parqueadero e ingresó al lugar llevándose dinero en efectivo y hasta el tarro de los dulces que brindan a los clientes del lugar.

Reconoció que el acompañamiento de las autoridades ha sido clave puesto que avanzan en el proceso investigativo y además teniendo en cuenta que se tiene el registro de la persona por los videos de cámaras de seguridad.

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La Policía Nacional a través de Unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, logró la exitosa recuperación de ocho semovientes bovinos, avaluados en 24 millones de pesos.

Los animales se habían extraviado hace 20 días en la vereda Chaguala, municipio de Calarcá, tras intensas labores de búsqueda, fueron localizados en la vereda Buenos Aires del municipio de Salento, una vez identificados y verificada su propiedad, los semovientes fueron entregados de inmediato a su legítimo dueño.

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Un motociclista falleció en aparatoso accidente de tránsito en vías del Quindío, las autoridades avanzan en las investigaciones

El siniestro vial se registró en la noche del viernes santo 3 de abril en la vía que del municipio de Montenegro conduce al Parque del Café.

El director del Instituto Departamental de Tránsito, Uriel Enoc Ortiz informó que una motocicleta Honda CB 190 de placas COL59H chocó violentamente contra uno de los costados de la camioneta Toyota prado de placas RJQ026 generando la muerte de manera instantánea del joven Nicolás Arias de 18 años de edad.

Señaló que al parecer el choque se generó cuando la camioneta salía de la finca hotel La Tata para tomar la vía principal cuando aparece la motocicleta y desafortunadamente termina con la vida del joven. Fue claro que las autoridades competentes avanzan en las investigaciones correspondientes para conocer las causas del accidente.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, entregó un balance preliminar de las acciones de control y regulación vial adelantadas en la ciudad, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los actores viales.

El secretario de Tránsito y Transporte, Daniel Jaime Castaño Calderón, informó que durante los operativos realizados en la Semana Mayor se impusieron 198 comparendos y se inmovilizaron 77 vehículos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.Asimismo, se reportaron 7 procedimientos relacionados con informalidad en la prestación del servicio de transporte y 2 casos de conducción en estado de embriaguez, conductas que representan un alto riesgo para la seguridad vial.

En materia de siniestralidad, se registraron 14 siniestros viales con personas lesionadas, lo que refuerza el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y respetar las normas. Con respecto a 2025, la cifra se redujo en un 40 %.

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En uno de los municipios más turísticos del Quindío se registró congestión vehicular por la alta afluencia de turistas en Semana Santa, solo el viernes santo ingresaron más de 2.000 vehículos

Sin duda uno de los sitios predilectos para los turistas es el municipio de Salento y el Valle de Cocora por lo que ante la alta demanda se generan los problemas de movilidad.

En las últimas horas se registraron largas filas de vehículos a la entrada del municipio por lo que las autoridades establecieron el acompañamiento y regulación para lograr el flujo y mitigar la congestión.

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El secretario de Turismo, Edison Hernán Espinosa sostuvo que establecen los planes de contingencia correspondientes a través de dos puntos de control y en el sector de Boquía realizaron la intervención para regularizar el ingreso de buses teniendo en cuenta que continúa vigente el decreto que prohíbe este tipo de vehículos con capacidad superior a 30 pasajeros.

Reconoció que el 80% de las personas que ingresan al municipio de Salento se dirigen hacia el Valle de Cocora puesto que las palmas de cera y los paisajes son un atractivo imperdible.

Indicó que solo el viernes santo ingresaron 2.645 vehículos a Salento y al Valle de Cocora 1.520 y el jueves santo fueron más de 8.000 personas y 1.900 vehículos al municipio.

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No hay derecho, un cachorro fue golpeado con un palo en el barrio La Patria de Armenia

Indignación ha generado este nuevo caso de maltrato animal en la ciudad donde un perrito fue agredido con un palo, la denuncia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Junta de acción comunal del barrio La Patria.

Adriana Triana fue quien evidenció la situación relató que llegaba junto con su esposo de su finca que queda a 10 minutos del barrio cuando se les atravesó el canino por lo que se bajó de la motocicleta y decidió buscar a los responsables porque se ha dedicado al rescate de animalitos.

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Sostuvo que cuando estaba en esa labor logró dar con un hombre y pasó lo inesperado empezó a golpearlo brutalmente con un palo por lo que decidió intervenir, pero ni eso le importó puesto que lo siguió agrediendo e incluso la intentó golpear.

Destacó que el cachorro quedó con heridas en la nariz y un ojito por lo que ante la gravedad de los hechos decidió reportar a las autoridades, sin embargo, dijo que fue difícil el proceso para reportar a la policía ambiental con el fin de establecer la ruta correspondiente.

Manifestó ella quedó con el perrito para lograr la atención oportuna y aclaró que el hombre que atacó el cachorro no era el dueño sino un cuidador de la vivienda puesto que el cuidador se encuentra hospitalizado.

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Trabajadores de la EPS Asmet Salud en Armenia anunciaron paro nacional debido a que les deben 2 meses de salario, no les pagan la seguridad social y no tienen respuesta, hacen llamado de SOS

A través de un comunicado los voceros del sindicato de trabajadores de Asmet Salud convocaron a jornada de protesta los días 08, 09 y 10 de abril de 2026 en lo que han calificado como una lucha por condiciones dignas para poder brindar un servicio de salud adecuado.

En el caso del Quindío son más de 40 los trabajadores de esa EPS afectados con estos retrasos en los pagos de los salarios y por eso llaman al Gobierno, entes de control, y además intervenir de manera urgente.

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Armenia cerró la vigencia 2025 con un aumento significativo en sus ingresos, impulsado principalmente por el crecimiento en el recaudo del impuesto Predial Unificado en un 44 %, y el de Industria y Comercio, ICA, en un 11,3 %, lo que demuestra un dinamismo del sector productivo, y que fortalece la capacidad de inversión y la sostenibilidad financiera del municipio.

Lo anterior se sustenta en el balance que oficializó la Tesorería Municipal, al comparar los comportamientos de 2024 y 2025, evidenciando un crecimiento positivo y sostenido de los ingresos del municipio de Armenia, lo cual muestra una gestión financiera sólida y eficiente.

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Desde Armenia el candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo rechazó el atentado en Antioquia en plena Semana Santa y aseguró que se está generando incertidumbre en el marco del proceso electoral

Recordemos que el ataque con explosivos se registró en inmediaciones de una estación de policía en el norte de Antioquia que dejó un uniformado herido. A propósito, en su visita a la ciudad, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo llamó la atención sobre la ola de violencia que vive el país y que continúe sin importar la época de Semana Santa.

Manifestó que la paz total ha perdido el rumbo a la hora de garantizar la seguridad en los diferentes territorios y reconoció que es muy preocupante que este tipo de hechos ocurran en esta temporada.

Fue claro que lo anterior es un mensaje contundente respecto a la ausencia del control territorial del país lo que está pasando facturas y generando incertidumbre en el proceso electoral. Envío un llamado al gobierno nacional para que tomen las medidas correspondientes para garantizar unas elecciones en paz y seguras.

Dio a conocer que desde su candidatura de la mano con Paloma Valencia trabajarán por la seguridad total que está enfocada en la seguridad integral alzando la moral y poniendo en su lugar a la Fuerza Pública para defender los intereses de toda la población civil.

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Frente a la informalidad y desempleo en Armenia, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo instó a encontrar una vocación económica que no solo dependa del turismo

Y es que en el reciente reporte del Dane Armenia registró aumento del desempleo, pasó de 11.4% al 13.0% siendo la cuarta ciudad con mayor tasa de desocupación y una leve disminución en la informalidad.

En su visita a la capital quindiana, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo reconoció que se debe buscar una vocación productiva muy potente que no solo dependa del turismo sino de la industria y las apuestas económicas para generar la competitividad en la región.

Enfatizó que la apuesta precisamente desde su campaña es hablar con claridad y gobernar de esa manera la informalidad que se presenta en Armenia y el Quindío. Resaltó que lo anterior implica utilizar mecanismos de acceso al crédito apalancados en billeteras virtuales públicas con formaciones y también utilizar el ecosistema universitario del Quindío para formar a los informales puesto que considera es clave para generar empleo de calidad.

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La historia animal está en el Quindío donde un menor de 14 años de edad diseño un juego de mesa con el que busca que niños, adolescentes y adultos conozcan, cuiden y protejan las aves del Quindío y Colombia.

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La jornada solidaria “Donemos para transformar”, promovida por la Alcaldía de Armenia, invita a la ciudadanía a donar materiales en buen estado durante todo el mes de abril para fortalecer las actividades educativas y recreativas de los jóvenes de la Fundación Faro.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, busca recolectar elementos pedagógicos, lúdicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo integral de los participantes en los programas de la fundación.

Los interesados en sumarse a esta causa pueden aportar materiales educativos y recreativos, como cuadernos, hojas, cartulina, lápices, colores, marcadores, pegante, tijeras, pinturas, pinceles, fommy, juegos didácticos y de mesa, rompecabezas, balones, cuerdas para saltar, conos deportivos, bandas elásticas, colchonetas para ejercicio e instrumentos musicales básicos, entre otros. También se reciben equipos tecnológicos en buen estado, como computadores, tabletas, parlantes o proyectores.

El punto de entrega estará habilitado en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en el primer piso del Centro Administrativo Municipal, CAM, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

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En deportes, los deportistas de la Liga de Bowling cerraron su participación en el Campeonato Nacional de menores, desarrollado en Armenia, en la bolera Soledén, con un balance de 8 medallas, distribuidas en 3 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La delegación quindiana, conformada por Violeta Botero, Sofía Restrepo, Alejandra Delgado, Samuel Barrera, Santiago Arango y Gerónimo Montes, compitió en condición de local.

Las primeras preseas llegaron en la modalidad de equipos mixtos sub-14, donde Botero, Restrepo, Arango y Montes ocuparon el segundo lugar y sumaron dos medallas de plata, incluida la de todo evento.

A esto se sumó otra plata en dobles mixtos con la dupla Botero–Arango, mientras que el bronce se obtuvo en dobles femenino con Botero y Restrepo. En la rama masculina, Arango y Montes ganaron el oro en dobles tras superar a Bogotá, y Botero obtuvo bronce en individual femenino. El cierre lo marcó Samuel Barrera, quien se colgó dos medallas de oro en individual masculino y todo evento.