¿La reforma tributaria afectaría a megarricos?: María del Mar Pizarro y Óscar Darío Pérez debaten

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En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, los congresistas Óscar Darío Pérez y María del Mar Pizarro se pronunciaron tras la decisión del presidente Gustavo Petro de presentar al Congreso una ley de financiamiento para enfrentar la crisis fiscal, en medio de tensiones con el Banco de la República por el alza en las tasas de interés.

Cabe recordar que entre las medidas el mandatario aseguró que, si por alguna razón este paquete no es suficiente para reducir la inflación, su Gobierno insistirá ante el Congreso, ya sea el actual o que el que está por posesionarse, con un nuevo proyecto de ley reforma económica o con una nueva emergencia económica.

“Lo que busca esta ley de financiamiento es ponerle impuestos a los megarricos y a los grandes sectores que no están pagando lo mismo que los pequeños”, afirmó.

Según explicó, la propuesta no busca aumentar desproporcionadamente los impuestos, sino corregir inequidades. “No estamos hablando de impuestos exorbitantes, sino de que paguen lo mismo que una pequeña o mediana empresa”, dijo.

También cuestionó la decisión del Banco de la República de subir las tasas, al considerar que afecta directamente a los ciudadanos. “Está apretando a los colombianos con la deuda de vivienda, de vehículos y a las empresas con sus créditos”, señaló.

La oposición advierte riesgos para la inversión

Desde la otra orilla, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, rechazó la propuesta y aseguró que una nueva reforma tributaria podría agravar la situación económica del país.

“No es momento para presentar leyes de financiamiento. La economía no ha cambiado, estamos mal”, afirmó.

Pérez defendió el aumento de tasas como una medida técnica para controlar la inflación. “Las tasas de interés son un mecanismo que utilizan los bancos centrales del mundo para controlar la inflación”, explicó.

Además, cuestionó el concepto de “megarricos” planteado en el debate: “En la propuesta de la emergencia ubicaron dentro de los megarricos a la clase media que tuviera un patrimonio líquido de 2 mil millones de pesos, eso son 500 mil dólares”.

Finalmente, advirtió sobre posibles efectos negativos en la inversión. “Si las empresas terminan pagando entre el 60% y el 70% en impuestos, la inversión se va del país”, concluyó.

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