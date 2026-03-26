Abecé del nuevo impuesto al patrimonio para empresas: ¿cuándo y cómo debe pagarse?

Declaración de renta 2025: ¿En qué se invierte el dinero de este impuesto? Expertos explican. Foto de Crowe Co

El pasado 24 de febrero, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0173 de 2026 para crear el impuesto temporal al patrimonio.

Este nuevo impuesto está dirigido a personas jurídicas con altos niveles de riqueza para recaudar recursos que permitan atender la emergencia ocasionada por la ola invernal en ocho departamentos del país.

Como el impuesto al patrimonio es extraordinario y transitorio, solamente será aplicado únicamente en 2026. Además, gravará el patrimonio líquido –es decir, la riqueza real de una empresa, con tarifas del 0,5% al 1,6% específicamente para el sector financiero y extractivo.

El Gobierno Nacional ha precisado que este impuesto, a diferencia de otros, no está basado en utilidades o ingresos de un período, sino en el valor del patrimonio ostentado en un momento específico.

¿Quiénes están obligados a pagar el nuevo impuesto al patrimonio?

El impuesto al patrimonio no debe ser pagado por todos los colombianos, pues solamente está dirigido a personas jurídicas y sociedades de hecho que pagan impuesto de renta y tienen un nivel de riqueza elevado.

El decreto determinó que el nuevo impuesto al patrimonio lo deben pagar las empresas cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 UVT (10.474’800.000 de pesos) al 1° de marzo de 2026.

No obstante, también se contemplan excepciones a las empresas del sector salud, las que se encuentran intervenidas por el Estado y las de servicios públicos que se encuentren en zonas afectadas por la emergencia invernal.

¿Cuándo debe calcularse el nuevo impuesto al patrimonio?

El impuesto al patrimonio se calcula con base en el patrimonio que la empresa tenga en ese momento exacto, en este caso al 1° de marzo de 2026.

Esto significa que es un impuesto que no depende del comportamiento económico de la empresa por el periodo de un año, sino que se causa con base en un momento puntual.

¿Cuándo y cómo debe pagarse el nuevo impuesto a la riqueza para empresas?

El decreto expedido por el Gobierno Nacional ha precisado que el 1° de abril de 2026 debe presentarse la declaración y pagar el 50% del impuesto.

Posteriormente, para el 4 de mayo de 2026, debe pagarse el 50% restante.

Para pagar este impuesto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) definirá los formularios para que las empresas que deban pagarlo puedan cumplir con esta obligación.

¿Por qué se creó el impuesto al patrimonio?

El Gobierno Nacional ha explicado que el impuesto al patrimonio se creó porque los recursos del Presupuesto General de la Nación no son suficientes para atender la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la recuperación de infraestructura en medio de la emergencia climática.

En ese sentido, ha advertido que es necesario buscar fuentes extraordinarias de financiación porque la crisis tiene un impacto cercano a los 8,3 billones de pesos.

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