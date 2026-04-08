Juez ordena restablecer derechos a Silvia Guette como rectora de Uniautónoma

El Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera Ramírez, ordenó restablecer los derechos de Silvia Guette como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, dentro de una decisión relacionada con hechos ocurridos en 2013 y presuntas irregularidades en el manejo de la institución.

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Según lo expuesto en audiencia, el despacho concluyó que la designación de Ramsés Vargas Lamadrid como rector estuvo sustentada en actuaciones contrarias a los estatutos, lo que llevó a considerar que dicho nombramiento carecía de validez jurídica. En ese sentido, se ordenó suspender los efectos de las decisiones adoptadas en ese proceso.

El juez señaló que dichas actuaciones configuraron un “medio fraudulento con capacidad de engaño”, en referencia a inconsistencias detectadas en actas de la sala general y del consejo directivo que habrían permitido la llegada de Vargas Lamadrid al cargo de rector.

En contraste, el despacho determinó: “Se restablezca como consecuencia el derecho no sólo a favor de la señora Silvia Guette Ponce en calidad de rectora en propiedad, quien para la fecha se encontraba en licencia”. Con esto, se reconoce que, pese a su ausencia temporal, mantenía la titularidad del cargo.

Asimismo, el juez precisó que el restablecimiento también cobija la estructura institucional vigente para ese momento, al indicar: “sino a su vez de los órganos de control vigentes para la fecha, es decir, la sala general y el consejo directivo que existían para la fecha 20 de mayo de 2013”, así como “los estatutos vigentes al año 2013”.