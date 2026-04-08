Ordenan arresto contra rector encargado de la Universidad del Atlántico por desacato a tutela

El Juzgado Tercero Promiscuo ordenó el arresto del rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, tras determinar el desacato a una tutela que exigía el reintegro de Álvaro González como vicerrector de Bienestar Universitario.

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Detalles de la sanción

La sanción impuesta incluye un día de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de la orden judicial que buscaba restituir a González en su cargo. De acuerdo con el documento judicial, se establece:

“Se le impone como sanción de arresto de un (1) día y multa proporcional equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (...) El pago deberá realizarse dentro de los tres (03) días siguientes a la ejecutoria”.

Además, la multa, fijada en $1.750.905, deberá consignarse a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta dispuesta por el Banco Agrario.

Cambios en la Vicerrectoría

Castillo había procedido a destituir a Álvaro González y nombrar en su reemplazo a Wilson Quimbayo, quien previamente aspiró a la rectoría y contaba con respaldo del ministro Armando Benedetti.

Este movimiento administrativo es el centro del desacato, al desconocer la orden judicial que ordenaba el reintegro del funcionario.

Emergencia sanitaria en la universidad

La situación ocurre en paralelo a una emergencia sanitaria en la institución. Desde el pasado 5 de abril, la Universidad del Atlántico advirtió a estudiantes y personal que no consumieran agua dentro de las instalaciones debido a posibles riesgos para la salud.

Como medida provisional, la universidad ha estado entregando botellas de agua, aunque hasta el momento no ha explicado públicamente las causas de la situación.