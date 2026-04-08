El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Irán no controlaba el estrecho de Ormuz”: Luis Fleischman, experto en políticas de Oriente Medio

En conversación con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Luis Fleischman, experto en políticas de Oriente Medio, se refirió sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y los ataques entre el Líbano e Israel.

Fleischman señaló que la pelea entre el Líbano e Israel se originó por el grupo Hezbollah y predijo a la guerra de Estados Unidos con Irán.

“Hezbollah sigue atacando las poblaciones en el norte de Israel e Israel no se siente necesariamente comprometido que el cese de fuego aplica al Líbano”, explicó el experto en políticas de Oriente Medio.

Lea también: “A Irán no le importa el bienestar de los libaneses”: Marwan Abdallah tras acuerdo de paz con Israel

Fleischman agregó que “el tema del Líbano es algo que predijo a la guerra con Irán y va a seguir siendo un problema hasta que Hezbollah no sea eliminado”.

Debido a los ataques de Hezbollah, hay desplazados y niños han perdido la vida. Ante esto, el gobierno del Líbano se comprometió a neutralizarlos, pero no lo ha logrado, por lo cual Israel ha tomado acciones.

“Hezbollah sigue atacando y haciendo la vida imposible a los israelíes. Entonces, algo hay que hacer. Yo creo que, en este sentido, Israel tiene todo el derecho y yo diría hasta la obligación de no comprometerse a un cese de fuego en el Líbano hasta que Hezbollah no sea propiamente neutralizado”, manifestó el analista político.

Por otra parte, Fleischman se refirió sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y aseguró que el peligro todavía se mantiene.

“La reducción de la capacidad armamentista de Irán no significa necesariamente que el peligro esté neutralizado. No, el peligro continúa”, expresó.

El experto en políticas de Oriente Medio contó que “antes de la guerra, Irán no controlaba el estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz siempre fue aguas internacionales donde Irán no tenía jurisdicción”.

Sin embargo, esto cambio con el acuerdo con Estados Unidos y se le dio jurisdicción a Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Lea también: Un alto porcentaje de desplazados al sur del Líbano son menores de 18 años: Médicos Sin Fronteras

“Sin permiso de Irán no hay pasaje de embarcación. Entonces estamos en una situación donde yo creo que estamos todavía lejos de haber tenido una victoria estratégica”, aseguró Fleischman.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:21 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo: