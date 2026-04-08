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08 abr 2026 Actualizado 16:09

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Internacional

Israel no cambia de momento sus directrices de seguridad, a pesar del alto el fuego

El diario israelí Haaretz informó de que el Ejército está analizando “posibles cambios” y formulando recomendaciones que se presentarán primero a la dirección política.

Imagen de referencia. Crédito: Getty Images.

Imagen de referencia. Crédito: Getty Images. / Anton Petrus

Imagen de referencia. Crédito: Getty Images.

EFE

El Ejército israelí no ha modificado por el momento las directrices de seguridad relacionadas con la guerra de Irán, que mantiene al país en funcionamiento “limitado”, a pesar del anunciado alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán.

“Por el momento, las directrices de defensa del Comando del Frente Interno (órgano del Ejército encargado de la protección de los civiles) permanecen sin cambios”, indicó el Ejército a EFE, y añadió que se realizan “evaluaciones continuas de la situación” para actualizar dichas directrices.

El diario israelí Haaretz informó de que el Ejército está analizando “posibles cambios” y formulando recomendaciones que se presentarán primero a la dirección política, considerando que la guerra en el Líbano continúa a pesar del alto el fuego.

Israel lleva desde el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva contra Irán, en una situación de emergencia nacional que supuso la clausura completa de colegios y centros de trabajo en un primer momento, así como el cierre total del espacio aéreo los primeros días.

El espacio aéreo se abrió luego para vuelos restringidos y se permitió la apertura de centros de trabajo y comercios si tienen un refugio cerca, pero se mantuvo hasta ahora el cierre de todos los centros educativos.

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