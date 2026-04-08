Israel acepta el alto el fuego entre EE.UU. e Irán pero continúa sus ataques en el Líbano

Israel atacó este miércoles el sur del Líbano, dejando varias víctimas mortales según medios libaneses, tras aceptar la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, informó sobre un ataque contra una ambulancia en Al Hulaylah que provocó varias víctimas mortales, sin que se haya especificado el número exacto de fallecidos.

Además, según el mismo medio, al menos cuatro personas murieron en un ataque contra un edificio cerca del Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra, que también causó varios heridos.

Los ataques enemigos, como los calificó la NNA,tuvieron como objetivo las ciudades de Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh.

El Gobierno de Israel aseguró este miércoles que respetará el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump, pero ha dejado claro que ese acuerdo no incluye el Líbano, pese a que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó todo lo contrario.

La posición de Israel frente a la negociación entre Irán y EE.UU.

El Gobierno israelí reitera que apoya que Irán no posea armas nucleares y no suponga una «amenaza terrorista» para Estados Unidos, Israel y los países árabes de la región y aclara que Washington les ha asegurado que sigue comprometido con este objetivo en las negociaciones.

Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas la noche del martes en Washington, madrugada en Teherán e Israel, con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica.

Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán.