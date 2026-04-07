Un alto porcentaje de desplazados al sur del Líbano son menores de 18 años: Médicos Sin Fronteras
Luis Montenegro, responsable de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras en el área del sur de Beirut, conversó con 6AM W sobre la difícil situación humanitaria que se vive en este región.
Un alto porcentaje de desplazados al sur del Líbano son menores de 18 años: Médicos Sin Fronteras
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...