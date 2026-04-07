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07 abr 2026 Actualizado 17:31

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Un alto porcentaje de desplazados al sur del Líbano son menores de 18 años: Médicos Sin Fronteras

Luis Montenegro, responsable de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras en el área del sur de Beirut, conversó con 6AM W sobre la difícil situación humanitaria que se vive en este región.

Un alto porcentaje de desplazados al sur del Líbano son menores de 18 años: Médicos Sin Fronteras

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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