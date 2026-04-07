Se levantaron dos bloqueos en el Cauca tras acuerdos entre comunidades y el gobierno departamental

Popayán - Cauca

Comunidades que bloquearon la vía Panamericana, al norte, y la Transversal del Libertador, al oriente del Cauca, lograron acuerdos con el Gobierno departamental en materia de seguridad y educación, y se habilitó el paso en los corredores viales tras más de seis horas de interrupción.

El gobierno departamental a través de la secretaría de Gobierno Maribel Perafán atendió las situaciones para recuperar la movilidad.

En el oriente, la comunidad educativa del colegio Francisco de Paula Santander del municipio de Totoró bloquearon el paso vehicular por más de 10 horas denunciando la suspensión de las obras de adecuación de las instalaciones.

El alcalde local Jorge Luis Piso aseveró que la interrupción obedeció a inconvenientes contractuales y un hallazgo arqueológico, mientras se surtían trámites ante el Instituto Colombiano de Antropología.

Tras la instalación de una mesa de diálogo, con las autoridades municipales, departamentales y la comunidad se acordó el reinició de las obras, avanzar en una adición presupuestal y atender otras necesidades como el nombramiento de docentes.

En el norte del Cauca habitantes de la vereda Obando del municipio de Guachené protestaron cerrando la vía Panamericana en el peaje de Villa Rica por el incremento de la violencia generada por las pandillas que en las últimas horas dejaron tres víctimas mortales, incluidos dos adultos mayores.

La comunidad denunció que solo en el 2025 se perpetraron 49 homicidios, lo que evidencia un deterioro constante de la seguridad.

Perafán rechazó los hechos violentos, envió un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas de los recientes eventos y entabló una mesa de concertación con los manifestantes.

Entre los acuerdos, se programó la instalación de un Puesto de Mando Unificado con las diferentes autoridades en el municipio de Guaché, así como concertar una visita del Gobierno Nacional.

Además del incremento del pie de fuerza y de inversión social para combatir la violencia generada por las pandillas.

La funcionaria resaltó que las vías de hecho no pueden ser aceptadas desde ningún punto de vista y resaltó que por medio de la articulación institucional y el diálogo permanente se atenderán las necesidades de los manifestantes.

A los acuerdos pactados y a los pliegos de peticiones de las comunidades se les hará seguimiento por medio de mesas técnicas. La movilidad se restableció tanto en el oriente como en el norte del Cauca.