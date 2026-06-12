Afectados por incendio en los Álamos piden a la Alcaldía de Ibagué cumplir con subsidios de arriendo

Ibagué

Familias damnificadas por el incendio que arrasó el pasado 11 de abril con el asentamiento humano los Álamos ubicado en la comuna 7 de Ibagué, realizaron un plantón frente de la sede de la Alcaldía de Ibagué exigiendo a la administración la entrega de los subsidios de arriendo prometidos.

“El 25 de mayo nos citaron en el Panóptico para adelantar una mesa de diálogo y ahí fue donde nos informaron que nos van a entregar seis meses de subsidio arriendo de $400 mil, pese a que en primera instancia nos habían dicho que eran 9 meses”, dijo Jennifer Téllez, vocera de los damnificados.

Téllez en diálogo con Caracol Radio aseguró que la alcaldesa, Johana Aranda, les prometió entregarles un predio para que construyeran nuevamente sus viviendas debido a que en el lote donde se encontraban era una invasión.

“Manifestamos que podíamos aceptarlo siempre y cuando existiera una acta firmada y estipulada con fecha para que día nos iban a entregar un predio, porque pasan los seis meses del subsidio de arriendo y con eso nos podrían sacar”, dijo Jennifer Téllez.

Además, mencionó que “La alcaldesa, Johana Aranda, nos dijo que había un predio que iba a ser para nosotros, eso es lo que estamos exigiendo debido a que ellos no permitieron que levantáramos nuevamente el asentamiento”.

“Nosotros no fuimos desalojados”: afectados

Las más de 70 familias damnificadas aseguran que ellos nunca fueron desalojados del predio, sino que se quemaron las viviendas, por eso piden que les entreguen un lote donde puedan nuevamente construir sus viviendas.

“Qué firmemos un acta donde quede estipulado que nos van a entregar el predio, que la propuesta siga en pie y no nos vayan a salir con cuentos”, puntualizó Jennifer Téllez.