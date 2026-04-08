Hallan depósito ilegal de explosivos de disidencias FARC en zona rural de Buenaventura, Valle

Hallan depósito ilegal de explosivos de Disidencias FARC en Buenaventura, Valle

En zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, fue ubicado y destruido un depósito ilegal de explosivos durante operativos de registro y control militar.

El hallazgo se produjo en el sector del Bajo Calima, sobre la ribera del río Calima, donde unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 21 localizaron una estructura tipo “matamonte”, utilizada como escondite de material de guerra.

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De acuerdo con la información conocida, el depósito pertenecería al Frente “Jaime Martínez”, de las disidencias de las FARC.

Durante la inspección, fueron encontrados diez artefactos explosivos artesanales calibre 80 milímetros y tres de 60 milímetros.

Según reportes de inteligencia, este material sería utilizado para acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil en esta zona del Pacífico colombiano.

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Posteriormente, un equipo especializado en explosivos realizó la destrucción controlada de los 13 artefactos, siguiendo protocolos de seguridad y con autorización de la autoridad competente.

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