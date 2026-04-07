El presidente Petro lideró en Cali Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización

El presidente Petro lideró el Encuentro nacional de formalización minera y comercialización del oro. / Juan Diego Cano

El evento, que se desarrolló en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, reunió cerca de dos mil representantes de lociaciones y organizaciones mineras de distintas regiones del país, así como autoridades territoriales, entidades nacionales y actores del ecosistema productivo vinculados al sector.

Este espacio permitió evidenciar resultados medibles en la política de formalización minera, entre los que se destaca el incremento del 40 % en el número de mineros y mineras formalizadas durante lo corrido del actual gobierno, frente a la administración anterior, así como la habilitación de más de 20 hectáreas de tierra para el desarrollo legal de esta actividad.

En materia de inclusión económica, el Gobierno ha facilitado el acceso al sistema financiero a más de 7.200 mineros, con créditos cercanos a los 230 millones de pesos, al tiempo que ha impulsado la creación y fortalecimiento de 365 asociaciones en el país, consolidando procesos organizativos en territorios históricamente excluidos.

Adicionalmente, se han estructurado 12 distritos mineros como eje de ordenamiento y gobernanza territorial, de los cuales seis avanzan hacia su adopción con consulta previa en regiones estratégicas como Nariño, Bajo Cauca, norte del Cauca y litoral Pacífico caucano.

Durante la jornada, el presidente Petro anunció la puesta en marcha de la Comercializadora de Oro de Colombia, una herramienta clave para consolidar una estrategia nacional que permita ordenar el mercado, fortalecer la trazabilidad del mineral y garantizar mejores condiciones para los pequeños productores.

El encuentro se desarrolló en dos momentos: una fase experiencial en la que los asistentes recorrieron nueve estaciones para conocer de manera directa los avances de la política pública minera, y un bloque central en el que se realizarón anuncios estratégicos, firma de decretos y presentación de resultados institucionales en materia de formalización, inclusión financiera, reconversión productiva y economía circular.

El Presidente reitero que el cambio en la presidencia de Ecopetrol no detiene los proyectos del Gobierno y reiteró que la descarbonización debe acelerarse.