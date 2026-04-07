Seis de los ocho “Más Buscados” en Buenaventura han sido capturados; tres de ellos en el exterior

En el operativo en Bolivia, donde fue capturado alias ‘Mapaya’, fueron detenidos otras 12 personas que permanecían en la ciudad de Santa Cruz,

Luego de la operación trasnacional en Bolivia, en donde fue capturado alias ‘Mapaya’, cabecilla de la estructura criminal Los Espartanos en Buenaventura, quien junto a otras 12 personas permanecían en la ciudad de Santa Cruz, el gobierno del Valle del Cauca y las autoridades, revelaron que desde el 2025 se publicó un cartel con las ocho personas más buscadas en este puerto sobre el mar Pacífico, en donde seis ya fueron capturadas, tres de ellas en el exterior.

El primero fue Diego ‘Optra’ en España, el segundo ‘Ñoño’ en Chile y en las últimas horas alias ‘Mapaya’, líder de Los Espartanos en el Distrito de Buenaventura, quien tenía dos órdenes de captura”.

Jorge Isaac Campaz, más conocido con el alias de ‘Mapaya’, fue capturado en un allanamiento realizado por las autoridades y la cual contaba con dos órdenes de captura por concierto para delinquir con injerencia en homicidios, y desaparición forzada, además, llevaba 14 años delinquiendo y al parecer, tenía relaciones de narcotráfico con la disidencia ‘Jaime Martínez’ en Buenaventura

Según las autoridades, desde el 2022, alias ‘Mapaya’ 2022 era prófugo de la justicia.