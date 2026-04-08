Ejército recuperó más de 100 cilindros de gas hurtados por disidencias Farc en Tuluá, Valle

En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional recuperaron 113 cilindros de gas propano que habían sido hurtados en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

Según la información de las autoridades, el material fue robado por integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez, perteneciente a disidencias de las FARC.

La operación se desarrolló tras labores de inteligencia y un despliegue de búsqueda realizado por soldados del Batallón de Montaña N.º 10 en la zona media y alta montaña del municipio.

Los cilindros fueron hallados en la vereda La Moralia. En el lugar se encontraron 15 unidades de 10 kilogramos, 5 de 20 kilogramos, 16 de 15 kilogramos y 77 de 18 kilogramos.

De acuerdo con los reportes, los recipientes estaban completamente cargados al momento del hurto, lo que representaba un riesgo por su posible uso en acciones violentas contra la Fuerza Pública o la población civil.

El caso fue denunciado por la empresa transportadora ante las autoridades, lo que permitió activar la operación y recuperar el material en corto tiempo.

Los cilindros quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones.