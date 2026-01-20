Energía a 15 años, el nuevo plan del Gobierno para garantizar abastecimiento

La convocatoria fue oficializada por el Ministerio de Minas y Energía mediante una resolución que desarrolla los lineamientos del Decreto 1091 de 2025 y abre la puerta a proyectos de energías renovables, almacenamiento con baterías y distintos productos horarios, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Según el Ministerio, el mecanismo también busca cerrar la brecha en el cumplimiento de la cuota obligatoria de energías limpias, que exige a los comercializadores adquirir entre el 8 % y el 10 % de su energía a partir de fuentes no convencionales, una meta que hoy no todos los agentes del mercado han alcanzado.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida envía señales claras al sector energético y a los inversionistas. “El país necesita reglas claras y señales de largo plazo para garantizar energía limpia, confiable y a precios eficientes”, afirmó el ministro.

Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía en su participación en el panel: Transitando al futuro, energías para la descarbonización en América Latina de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025. | Foto: Caracol Radio Ampliar

Así funcionará el plan de abastecimiento

El proceso será operado por la Bolsa Mercantil de Colombia, con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y utilizará un mecanismo de adjudicación que busca precios eficientes y estables para proteger a los usuarios finales

El proyecto de resolución estará disponible para comentarios ciudadanos hasta el 3 de febrero de 2026, como parte del proceso de transparencia y participación pública. Con esta convocatoria, el Gobierno asegura que avanza hacia una matriz energética más resiliente y sostenible, en un contexto de creciente demanda y riesgos climáticos.

