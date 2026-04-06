Un simulador de mediana fidelidad para punción lumbar creado en Nariño logra ser patentado

Pasto-Nariño

La Superintendencia Nacional de Industria y Comercio otorgó la primera patente en salud para el departamento de Nariño, se trata de un Simulador de mediana fidelidad para punción lumbar, el cual fue creado gracias al trabajo de investigadores de los programas de Medicina e Ingeniería de Software de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto.

El director de la Universidad, Victor Hugo Villota, explicó que es simulador será de gran aporte a la comunidad médica, a los estudiantes en formación y al personal médico, a partir de una tecnología electrónica que les permita colocar con seguridad anestesia raquídea, de igual manera tomar líquido cefalorraquídeo entre L4, lumbar y lumbar L5.

“Con esto estamos generando nuevo conocimiento, estamos generando un aporte muy importante, no solamente a la región, sino al país con este tipo de tecnología tan avanzada”: agregó.

Villota explicó que el simulador fue construido por investigadores de la región, utilizando materiales y equipos que se generaron en la Universidad Cooperativa de Colombia. Explicó que se trata de un logro muy importante si se tiene en cuanta los ítems que hay que cumplir para lograrlo.

En este caso los investigadores tardaron cuatro años desde que se empezó a diseñar el proyecto hasta el logro de la patente, que se convierte en un aporte valioso en la generación de nuevo conocimiento investigativo, logrando desde la Academia pertinencia en las necesidades de formación con alta complejidad con este tipo de simuladores para médicos, estudiantes y especialistas que podrán lograr mayor precisión y evitar efectos adversos en la toma del líquido cefalorraquídeo y en la aplicación de anestesia raquídea.