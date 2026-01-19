Nutresa readquirió acciones por valor de 414 mil 899 millones de pesos

Medellín

Nutresa anunció la finalización de la readquisición de acciones del presente año, cuya oferta contemplaba como plazo de aceptaciones el pasado 15 de enero de 2026.

Informó la compañía que en total readquirió un total de 1 millón 382 mil 999 acciones, por un valor de $414.899.700.000.

En consecuencia, informó Nutresa, el número total de acciones en circulación de la sociedad pasa de 453.460.120 a 452.077.121 acciones ordinarias.

Nutresa había ofrecido adquirir un número máximo de un millón trescientas ochenta y tres mil acciones ordinarias, con un precio de 300 mil pesos por acción.

La oferta pública de readquisición de acciones ordinarias y en circulación de la Sociedad se realizó a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia.

El proyecto de readquisición a tres años

Esta estrategia fue aprobada en la asamblea extraordinaria del pasado 19 de diciembre, con cargo a la “Reserva para Readquisición de Acciones, de hasta 10.000.000 de acciones, equivalente al 2,19 por ciento del total de acciones en circulación de la Compañía, a un precio de $300.000 pesos colombianos por acción, mediante la formulación de una o de varias ofertas durante los años 2026, 2027 y 2028, siempre que se efectúe mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas y el cumplimiento de la normatividad aplicable”, explicó Nutresa.

Según explicó la empresa, la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con la infraestructura y los procedimientos previstos en su Reglamento General y la Circular Única para facilitar la concurrencia de todos los accionistas que puedan estar interesados en vender sus acciones.

Accionistas convocados

Para este tipo de negociaciones, se convocan a todos los titulares de las acciones de la Sociedad que se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas en el momento de la oferta.

Estos accionistas, por medio de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, aceptan la oferta en los términos que indica la Bolsa de Valores de Colombia.

Para este caso, se habilitó un día hábil esta transacción, el pasado 15 de enero, entre las 9 de la mañana y las tres de la tarde.

Para cada accionista había posibilidad de ofrecer una sola acción o la totalidad de las que tenga en su propiedad.

Explicaron desde Nutresa que “cada aceptación adjudicada corresponderá a una operación de bolsa en firme. Su cumplimiento será de contado, en pesos colombianos y por conducto de las sociedades comisionistas de bolsa”.

Pago a los accionistas

Este se hace el día hábil siguiente a la fecha en la que la Bolsa de Valores de Colombia informa los resultados de la oferta mediante su boletín informativo.

Toda la información relacionada con la operación estará a disposición del público en el sitio web de la Sociedad, https://gruponutresa.com.

Advirtió Nutresa que, en estos procesos de negociación, el Registro Nacional de Valores y Emisores del Grupo Nutresa no implica la calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas jurídicas inscritas, ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad del valor o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor.