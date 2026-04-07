31 puntos críticos por deslizamientos en Medellín tendrán seguimiento constante con moderno sistema

Medellín

La prevención de riesgos y desastres en Medellín se ha convertido en una prioridad para la Administración Distrital. Por ello, se han priorizado 31 escenarios en riesgo por deslizamientos, fortalecido los sistemas de monitoreo geológico y geotécnico que funcionan las 24 horas del día para prevenir catástrofes naturales en estos sectores de riesgo.

El Equipo Técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), conserva un monitoreo permanente con tecnología especializada, entre ellos: 57 inclinómetros, 47 piezómetros, 4 estaciones integrales de monitoreo hidrometeorológico geotécnico y 2 prototipos de monitoreo a distancia de deformaciones, humedad y succión; estos equipos son manejados por profesionales para analizar de manera constante el comportamiento del terreno.

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Más de 500 familias que habitan en zonas aledañas a estos escenarios que han sido identificados de mayor riesgo, se han sentido más seguras gracias a estos mecanismos de prevención, también, estos monitoreos han permitido realizar intervenciones para mitigar y reducir los peligros latentes por movimientos de masa en diversas zonas del distrito.

Los 31 sectores identificados como de mayor riesgo de deslizamiento se reparten en 7 comunas del Distrito: El Popular, Manrique, Villa Hermosa, San Javier, Robledo, Doce de Octubre y Belén. Entre los barrios a los que más se les pide tener precaución a sus habitantes están: Santo Domingo Savio, La Cruz, La Sierra, El Pesebre, el Picacho y Altavista.

Además de los procedimientos de registro y análisis de los instrumentos instalados en territorio, el DAGRD se articula con líderes comunitarios para la realización de procesos pedagógicos y verificar los avances de intervenciones realizadas en puntos priorizados tras la temporada de lluvias.