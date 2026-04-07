Simón Molina presenta acusaciones contra el Gobierno Petro ante organismos de EE. UU. y el Capitolio. Foto: cortesía.

Medellín

Simón Molina Gómez, actual Congresista electo por Antioquia, expuso que en su visita a Estados Unidos, sostuvo reuniones en el Capitolio y en el Departamento de Justicia, donde entregó documentación relacionada con las denuncias que ha formulado sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el congresista electo, las pruebas hacen parte de su libro “Petro, ilegítimo e ilegal”, en el que expone lo que considera una estrategia para llegar al poder mediante la combinación de distintas prácticas irregulares.

“Desde Washington quiero informarles que he visitado el Capitolio y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Recientemente el New York Times ha informado que el Gobierno norteamericano estaría investigando al presidente de Colombia por presuntos nexos con narcotraficantes y por supuesta financiación ilegal de campaña. He venido ante estas instituciones a traer este libro en donde demostramos que Gustavo Petro combinó todas las formas de lucha para llegar al poder de manera ilegal”,expuso Molina.

El dirigente, elegido el pasado 8 de marzo por el movimiento Creemos, aseguró que su objetivo es que las autoridades estadounidenses conozcan de primera mano la información que ha recopilado.

“Estoy aquí para que estas instituciones conozcan la verdad, porque en Colombia necesitamos justicia y no podemos permitir que Gustavo Petro, sus aliados e Iván Cepeda combinen todas las formas de lucha para llegar al poder”, concluyó.

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Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones.