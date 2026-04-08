¿De cuánto era el aporte a pensión en 1999? Este es el histórico de cotización hasta la fecha. Foto: Getty Images( Thot )

En Colombia, el aporte a la pensión es un ahorro obligatorio que sea realiza a lo largo de la vida laboral (trabajador dependiente o independiente), el cual estará destinando para asegurar una mesada vitalicia o una protección económica ante la vejez, invalidez o muerte.

Sin importar el tipo de contrato (fijo, indefinido y obra o labor), el empleador es quien está encargado de realizar la afiliación de sus trabajadores a la seguridad social.

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Tal y como lo indica el Ministerio de Trabajo, se debe asegurar el pago de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar.

contrato a término fijo o indefinido, el empleador es el encargado de realizar la afiliación de sus trabajadores a seguridad social. Como lo indica el Ministerio de Trabajo, debe asegurar el pago de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar.

Para el año 1999, el aporte total obligatorio a pensión en Colombia era del 13.5% sobre el ingreso base de cotización (IBC). Hace 27 años, el porcentaje era menor y, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, se distribuía de la siguiente forma:

Total Aporte: 13.5%

Empleador: Generalmente 10.125% (3/4 partes)

Trabajador: Generalmente 3.375% (1/4 parte)

Además, para 1999, los trabajadores que devengaban salarios altos contribuían con un 1% extra al Fondo de Solidaridad Pensional.

Luego de 15 años, la tasa de cotización tuvo un incremento y subió al 14.5 % en 2004 y 15,5 % en 2005.

En el año 2006 tuvo su último aumento y la tasa de cotización quedó finalmente al 16 %, porcentaje que sigue vigente hasta la fecha y en la que el empleador cancela el 12 % y el trabajador el 4 %.

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Además, de acuerdo con el fondo de pensiones Porvenir, la base de cotización para salud y pensión debe ser calculada según el salario mensual del trabajador, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente (SMLMV) o superior a 25 SMLMV.

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