Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de casos de tuberculosis en Colombia Foto: Hospital San Vicente Fundación

Medellín

El sistema de salud en Colombia cubre el tratamiento y acompañamiento para los pacientes que sufren esta enfermedad, inclusive, el 74% de los municipios en el país reportaron casos en 2024.

Lo más preocupante, es que, según el Ministerio de salud, el 68,26% de los casos registrados, eran hombres, mientras que casi la mitad de los pacientes (46,29%) tenían entre 29 y 56 años de edad. Esta situación es de completa relevancia en Antioquia, debido a que en 2024 se reportaron 5.448 casos de tuberculosis.

“En el Hospital seguimos viendo una presencia importante de tuberculosis. Algo que llama la atención es que muchos de los diagnósticos no se hacen en pacientes que consultan inicialmente por síntomas respiratorios, sino en personas que ingresan por otras causas, como accidentes de tránsito u otras enfermedades“, mencionó Ana Isabel Dávila, coordinadora de Control de Infecciones del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Los especialistas reiteran que esta enfermedad tiene cura si es detectada a tiempo y si el paciente cumple la totalidad de su tratamiento convencional que puede durar alrededor de seis meses.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

Esta enfermedad se transmite por medio de párticulas pequeñas que quedan suspendidas en el aire luego de que una persona estornuda, tosa o habla, por esto, los pacientes diagnosticados deben aislarse por completo, si el paciente responde de manera oportuna al tratamiento y se logra vencer la bacteria, el aislamiento puede durar alrededor de dos semanas, tiempo en el que el paciente deja de ser contagioso.

Dentro de los centros hospitalarios, los pacientes se manejan en habitaciones individuales con sistemas de ventilación especiales, mientras que el personal de salud utiliza mascarillas N95.

Según el Ministerio de Salud, la tuberculosis es un problema de salud pública en Colombia, debido a esto, el Hospital San Vicente Fundación cuenta con los equipos y profesionales capacitados para atender esta problemática: “En un día cualquiera podemos tener varios pacientes hospitalizados con tuberculosis; aproximadamente el 70% corresponde a tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente y la que genera mayor preocupación desde el punto de vista de salud pública porque puede transmitirse de persona a persona,” expresó Ana Isabel Dávila.

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Es importante que los pacientes no subestimen los síntomas y de esta manera puedan acudir rápidamente al servicio médico y así contribuir a esta problemática de salud en el país.