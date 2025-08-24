Especialistas advierten escasez de medicamentos esenciales en las UCI

El Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Critica y Cuidado Intensivo alertan la grave situación de escasez de medicamentos esenciales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tales como Norepinefrina, Vasopresina, Azul de Metileno, Furosemida y Milrinone.

Aseguran que esta situación pone en riesgo directo los derechos fundamentales de los pacientes, y además compromete la labor de los médicos y en general al personal de la salud.

“Tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, en un Estado Social de Derecho, es deber irrenunciable del Estado garantizar la prestación eficiente, continua y oportuna de los servicios de salud, así como asegurar la disponibilidad y acceso a los medicamentos indispensables para la preservación de la vida como lo es en una UCI”, expresa el sindicato.

Hacen un llamado al Ministerio de Salud y el Invima

De acuerdo a las funciones que cumplen tanto el ministerio de salud como el Invima, solicitan que informen públicamente a la ciudadanía sobre la situación real de disponibilidad de los medicamentos en mención.

Piden a su vez que adopten a corto plazo las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento oportuno de estos fármacos en todo el país.

A esto se suma que avancen con las acciones de verificación y control frente a posibles prácticas de acaparamiento, especulación que pueda afectar la salud pública.

“Extendemos un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que actúen con la prontitud que la situación demanda, recordando que la garantía del derecho a la salud constituye una prioridad inaplazable para la protección de la vida y la dignidad de los pacientes”, concluyen los especialistas.