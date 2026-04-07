Zorro perrero fue visto en Cundinamarca: Secretaría de Ambiente de Bogotá explica su presencia

Bogotá, capital del país, es una ciudad que se ha caracterizado por lograr que humanidad y fauna silvestre puedan convivir.

Según la Alcaldía de la ciudad, en Bogotá hay poco más de 60 "especies de mamíferos, entre terrestres y voladores, que están ubicados en los parques ecológicos, humedales, cerros orientales, parques urbanos y en zonas de potrero".

La misma entidad resalta que estos animales se pueden encontrar tanto en zonas urbanas de la ciudad, como en zonas perimetrales, como el caso que nos trae en este artículo, pues la Secretaría de Ambiente de Bogotá confirmó el avistamiento de una especie particular, el zorro perrero o cangrejero, en la Reserva Distrital de Humedal Torca–Guaymaral, a las afueras del casco urbano.

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¿Cómo es el zorro perrero?

Pues bien, inicialmente cabe explicar que este animal es un mamífero que es calificado como "mesopredador, es decir, un carnívoro de tamaño medio que ocupa un nivel intermedio en la red trófica“.

La misma Secretaría explica que este zorro, físicamente, es un animal de tamaño mediano, con cuerpo esvelto, cola larga y peluda que, principalmente, tiene hábitos nocturnos, lo que lo hace discreto teniendo en cuenta que debe cazar para alimentarse.

¿De qué se alimenta el zorro perrero?

Este carnívoro mantiene una “dieta oportunista y variada, consume pequeños vertebrados, insectos, frutos e incluso carroña”.

¿Solo vive en Bogotá?

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No, este zorro habita varios ecosistemas de Colombia y es un animal que se puede adaptar de forma sencilla a varios biomas. Sin embargo, para habitar determinados lugares necesita de la existencia de una “cobertura vegetal y disponibilidad de alimento, condiciones que le permiten refugiarse y cumplir su rol ecológico dentro del ecosistema”.

Es allí de donde nace la relevancia de su avistamiento en Bogotá.

¿Qué quiere decir su presencia en Bogotá? ¿Son buenas o malas noticias?

La Secretaría de Ambiente explicó que su presencia en el ecosistema en donde fue visto es solo una buena noticias, lo anterior porque el hecho de que esté habitando allí quiere decir, primero, que hay un alto nivel de conservación de la reserva humedal.

Segundo, que en este mismo lugar el zorro encuentra en el ecosistema “suficientes presas (pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos) y cobertura vegetal para refugio y desplazamiento”, es decir, que el humedal es un hogar completo y, finalmente, que “las áreas protegidas de la ciudad son clave para nuestra biodiversidad”.

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“En un contexto urbano como el de Bogotá, la presencia de carnívoros silvestres indica que el ecosistema mantiene cierta complejidad ecológica. No solo hay vegetación, hay interacciones tróficas activas. Este hallazgo, además de ser una buena noticia en el inicio del monitoreo, evidencia que las áreas protegidas del norte de la ciudad siguen cumpliendo su función como refugio y soporte para fauna silvestre", explicó Ambiente Bogotá en su página web.

Así lo anunció la Secretaría de Ambiente de Bogotá

Vea un video del zorro perrero rescatado hecho por la Universidad Nacional:

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