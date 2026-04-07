Ultimátum de Trump: Irán dice estar preparado, Pakistán pide más plazo y el papa critica a EE.UU.

El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, dijo que su país está preparado para enfrentar cualquier posibilidad en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Esta declaración ocurre luego de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aniquilar una “civilización entera”.

“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró Aref en un mensaje en X (anteriormente Twitter).

Pakistán pide tiempo

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

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“Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas”, urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como “un gesto de buena voluntad”.

“También instamos a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todos los territorios durante dos semanas, a fin de que la diplomacia pueda lograr el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región”, añadió.

Trump conoce la propuesta

El presidente Donald Trump está “al corriente” de una solicitud del primer ministro de Pakistán para una prórroga de dos semanas del plazo fijado por Estados Unidos para llevar a cabo ataques masivos contra Irán, informó la Casa Blanca.

Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó una rápida represalia por parte de la república islámica, que respondió con ataques con misiles en toda la región. La guerra ha arrastrado a las potencias mundiales, ha trastocado los sectores energético y del transporte a nivel mundial y ha sembrado el caos incluso en zonas habitualmente pacíficas de la inestable región. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Ampliar Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó una rápida represalia por parte de la república islámica, que respondió con ataques con misiles en toda la región. La guerra ha arrastrado a las potencias mundiales, ha trastocado los sectores energético y del transporte a nivel mundial y ha sembrado el caos incluso en zonas habitualmente pacíficas de la inestable región. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Cerrar

“Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a la agencia AFP en un comunicado emitido horas antes de que venciera el plazo.

¿Guerra perpetua?

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que todo apunta a que Estados Unidos cumplirá su amenaza de atacar las infraestructuras de Irán si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz antes de que expire en unas horas su ultimátum. Además, advierte de que ve “una lógica de guerra perpetua” en la región.

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Albares, en una entrevista en la emisora de televisión La Sexta, afirmó que espera que la mediación que está ejerciendo Pakistán y otros países tenga éxito antes de vencer el plazo. Sin embargo, “los indicios son preocupantes”, apuntó el ministro. También contempló la posibilidad de que el presidente norteamericano, Donald Trump, vuelva a prorrogar su resolución.

“Ojalá no se cumpla ningún ultimátum por ninguna de las partes”, afirmó el responsable de la diplomacia española, y deseó que la mediación “dé sus frutos” para que poco a poco se transite por el camino de la desescalada.

Amenaza inaceptable

El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples ubicaciones en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. (Cortesía: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH Ampliar Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples ubicaciones en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. (Cortesía: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH) / ABEDIN TAHERKENAREH Cerrar

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a “rezar, pero también a hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

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“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, agregó.

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