Ultimátum de Trump: Irán dice estar preparado, Pakistán pide más plazo y el papa critica a EE.UU.
En medio de la expectativa sobre el posible bombardeo masivo de Estados Unidos sobre Irán, distintos gobiernos se han pronunciado llamando a la mesura.
El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, dijo que su país está preparado para enfrentar cualquier posibilidad en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.
Esta declaración ocurre luego de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aniquilar una “civilización entera”.
“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró Aref en un mensaje en X (anteriormente Twitter).
Pakistán pide tiempo
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.
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“Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas”, urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como “un gesto de buena voluntad”.
“También instamos a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todos los territorios durante dos semanas, a fin de que la diplomacia pueda lograr el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región”, añadió.
Trump conoce la propuesta
El presidente Donald Trump está “al corriente” de una solicitud del primer ministro de Pakistán para una prórroga de dos semanas del plazo fijado por Estados Unidos para llevar a cabo ataques masivos contra Irán, informó la Casa Blanca.
“Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt a la agencia AFP en un comunicado emitido horas antes de que venciera el plazo.
¿Guerra perpetua?
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que todo apunta a que Estados Unidos cumplirá su amenaza de atacar las infraestructuras de Irán si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz antes de que expire en unas horas su ultimátum. Además, advierte de que ve “una lógica de guerra perpetua” en la región.
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Albares, en una entrevista en la emisora de televisión La Sexta, afirmó que espera que la mediación que está ejerciendo Pakistán y otros países tenga éxito antes de vencer el plazo. Sin embargo, “los indicios son preocupantes”, apuntó el ministro. También contempló la posibilidad de que el presidente norteamericano, Donald Trump, vuelva a prorrogar su resolución.
“Ojalá no se cumpla ningún ultimátum por ninguna de las partes”, afirmó el responsable de la diplomacia española, y deseó que la mediación “dé sus frutos” para que poco a poco se transite por el camino de la desescalada.
Amenaza inaceptable
El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.
“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.
El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a “rezar, pero también a hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.
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“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, agregó.
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Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...