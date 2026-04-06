Trump dice no estar preocupado por cometer posibles crímenes de guerra en Irán

El canciller iraní aseguró que la intención del gobierno no será sentarse a dialogar con Donald Trump recordando que en previas conversaciones Estados Unidos los ha bombardeado. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no está “preocupado” ante la posibilidad de que Estados Unidos cometa crímenes de guerra si ataca plantas energéticas de Irán.

“No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

“No para nada, espero no tener que hacerlo. Pero reitero, han sido 47 años hemos estado negociando con esta gente, han sido buenos negociadores pero no van a tener un arma nuclear”, agregó el mandatario.

Una sola noche

Trump aseguró que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes 7 de abril el estrecho de Ormuz.

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“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

Ultimátum a Teherán

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 8PM hora de Washington (7PM hora Colombia) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Rescate a pilotos derribados

En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

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Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

38 días de guerra

En el día 38 de la guerra se destacan tres noticias sobre los enfrentamientos en Oriente Medio:

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el director de la agencia John Ratcliffe.

llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró Donald Trump afirmó que envió armas a los manifestantes en Irán pero aseguró que un “cierto grupo de gente” se las quedó , después de haber acusado el domingo a los kurdos de haberlo hecho.

, después de haber acusado el domingo a los kurdos de haberlo hecho. Irán rechazó una propuesta de tregua bajo la mediación de Pakistán, informó este lunes la agencia de noticias Irna, sin precisar la fuente ni revelar el contenido del plan.

Aparte de Irán, en Líbano también se registran ataques. Los suburbios del sur de Beirut sufrieron un ataque, luego de una advertencia israelí que afectaba a siete barrios de esa zona de la capital libanesa, considerada como un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.