Irán advierte que la guerra se extenderá a otras regiones del planeta si intervienen más países

Irán advirtió a otros países que si intervienen en el conflicto habrá “una escalada” en la guerra en Oriente Medio hacia otros puntos del mundo, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo se disparó debido al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, desatando temores de un impacto económico mayor.

¿Negociación en el horizonte?

En una entrevista con NBC News, el mandatario aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

Lea también: ¿Qué es el Estrecho de Ormuz? Esta es la razón por la que es clave en guerra Israel, EE.UU. e Irán

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Washington.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida el domingo.

Guerra extendida

Previamente, en declaraciones al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid, el canciller había asegurado que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo y de que se pagarán “reparaciones”.

Además, llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán.

“Malestar pasajero”

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero”.

Le interesa: Si Netanyahu no ha sido capaz de cambiar el régimen en Gaza, ¿cómo podrá en Irán?: Shlomo Ben Ami

“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright en una entrevista con el programa “This Week” de ABC News.

En tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que, para atajar la subida de precios de la energía, se desbloquearán “inmediatamente” las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica a pesar de las bajas, principalmente en la república islámica.

Trump propuso la puesta en marcha de una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz pero, de momento, muchos países parecen dubitativos ante esa iniciativa.