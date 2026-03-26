Irán sobre la guerra: no vamos a negociar, vamos a resistir

El canciller iraní aseguró que la intención del gobierno no será sentarse a dialogar con Donald Trump recordando que en previas conversaciones Estados Unidos los ha bombardeado. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Irán “no tiene la intención de negociar” sino de “seguir resistiendo”, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, sobre las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos dos días, pero desmentidas por Teherán.

Que Estados Unidos “hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota” por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones a la televisión estatal.

La República Islámica quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”, “de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más”, añadió Araqchi.

Previamente el canciller había indicado que no pueden buscar nuevas conversaciones cuando previamente han sido atacados mientras avanzaban las jornadas de diálogo.

Trump amenaza con “desatar el infierno”

El presidente estadounidense, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra, advirtió la Casa Blanca, aunque aseguró que las conversaciones continúan pese al rechazo de los iraníes al plan propuesto por Washington.

Una retórica agresiva que echó por tierra cualquier esperanza de una desescalada inminente en el conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente (...), el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, señaló, y añadió que “las conversaciones continúan”.

La guerra es un error

Una encuesta del Centro de Investigación Pew revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59%, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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En concreto, el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al 37 % que la aprueba, y el 59% opina que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al recurrir la fuerza militar, mientras que el 38 % opina que hizo lo correcto.

Además, el sondeo refleja que hay casi el doble de personas que opinan que los ataques no están yendo bien, el 45 %, frente a las que creen que está funcionando extremadamente bien o muy bien, el 25%.

Eso sí, la desaprobación a la intervención en Irán parece condicionada por la ideología de los encuestados.

Ormuz, cerrado para los enemigos

El estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica y clave para la energía en Oriente Medio, está “cerrada únicamente a los enemigos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní.

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El paso, “desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó en la televisión estatal.

El canciller añadió que no hay “ninguna razón para dejar pasar los barcos” de los “enemigos y de sus aliados”. El ejército iraní ya ha “asegurado un paso seguro” a los barcos de los países amigos, subrayó.