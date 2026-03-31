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31 mar 2026 Actualizado 13:22

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Pereira

Pareja fue condenada por torturar a dos niños en Santa Rosa de Cabal

Los condenados son el padrastro de los menores y la madre que fue cómplice en los hechos.

Condenados por tortura a dos menores (foto: Fiscalía General de la Nación)

Condenados por tortura a dos menores (foto: Fiscalía General de la Nación)

Condenados por tortura a dos menores (foto: Fiscalía General de la Nación)

Un caso de extrema violencia contra dos menores de edad estremeció a Santa Rosa de Cabal, donde un hombre y una mujer fueron condenados por torturar y causar graves lesiones a dos niños de apenas 4 y 5 años.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en una vivienda del barrio San Vicente, donde las víctimas eran sometidas a constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su padrastro, con la complacencia de su propia madre.

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La investigación reveló escenas de violencia extrema: uno de los menores sufrió quemaduras en sus manos como castigo por comerse las uñas; además, uno de los niños permanecía atado por largos periodos, ambos eran obligados a comer del suelo o de la basura y a dormir en el piso, en medio de condiciones degradantes.

El dictamen de Medicina Legal confirmó múltiples lesiones, hematomas y evidencias de abuso prolongado.

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Ante el material probatorio, los dos responsables aceptaron su culpabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales agravadas. Un juez condenó al padrastro a 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la madre recibió una pena de 2 años y 8 meses como cómplice de favorecimiento a la tortura.

Ambos deberán cumplir sus condenas en un centro carcelario, mientras el caso deja en evidencia uno de los episodios más graves de maltrato infantil registrados recientemente en el departamento.

Estefanía Arenas

Estefanía Arenas

"Profesional en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Experiencia...

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