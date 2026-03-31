Pareja fue condenada por torturar a dos niños en Santa Rosa de Cabal

Un caso de extrema violencia contra dos menores de edad estremeció a Santa Rosa de Cabal, donde un hombre y una mujer fueron condenados por torturar y causar graves lesiones a dos niños de apenas 4 y 5 años.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en una vivienda del barrio San Vicente, donde las víctimas eran sometidas a constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su padrastro, con la complacencia de su propia madre.

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La investigación reveló escenas de violencia extrema: uno de los menores sufrió quemaduras en sus manos como castigo por comerse las uñas; además, uno de los niños permanecía atado por largos periodos, ambos eran obligados a comer del suelo o de la basura y a dormir en el piso, en medio de condiciones degradantes.

El dictamen de Medicina Legal confirmó múltiples lesiones, hematomas y evidencias de abuso prolongado.

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Ante el material probatorio, los dos responsables aceptaron su culpabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales agravadas. Un juez condenó al padrastro a 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la madre recibió una pena de 2 años y 8 meses como cómplice de favorecimiento a la tortura.

Ambos deberán cumplir sus condenas en un centro carcelario, mientras el caso deja en evidencia uno de los episodios más graves de maltrato infantil registrados recientemente en el departamento.