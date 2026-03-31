Pareja fue condenada por torturar a dos niños en Santa Rosa de Cabal
Los condenados son el padrastro de los menores y la madre que fue cómplice en los hechos.
Un caso de extrema violencia contra dos menores de edad estremeció a Santa Rosa de Cabal, donde un hombre y una mujer fueron condenados por torturar y causar graves lesiones a dos niños de apenas 4 y 5 años.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en una vivienda del barrio San Vicente, donde las víctimas eran sometidas a constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su padrastro, con la complacencia de su propia madre.
Lea también: A la cárcel mujer que habría quemado las manos de su hija de 4 años como castigo
La investigación reveló escenas de violencia extrema: uno de los menores sufrió quemaduras en sus manos como castigo por comerse las uñas; además, uno de los niños permanecía atado por largos periodos, ambos eran obligados a comer del suelo o de la basura y a dormir en el piso, en medio de condiciones degradantes.
El dictamen de Medicina Legal confirmó múltiples lesiones, hematomas y evidencias de abuso prolongado.
Le puede interesar: Ocho capturados por homicidios y tráfico de droga en el Eje Cafetero. Son integrantes de Cordillera
Ante el material probatorio, los dos responsables aceptaron su culpabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales agravadas. Un juez condenó al padrastro a 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la madre recibió una pena de 2 años y 8 meses como cómplice de favorecimiento a la tortura.
Ambos deberán cumplir sus condenas en un centro carcelario, mientras el caso deja en evidencia uno de los episodios más graves de maltrato infantil registrados recientemente en el departamento.
Estefanía Arenas
"Profesional en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Experiencia...