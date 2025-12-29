Más de 100 millones de pesos incautados en Pereira: continúan los golpes contra la delincuencia

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira continúa su ofensiva contra las organizaciones delincuenciales que operan en la región y la expansión de sus economías ilícitas. Recientemente, realizaron la incautación de 100 millones de pesos en efectivo, representados en billetes de denominación de 100 mil pesos.

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el dinero era transportado en el baúl de una motocicleta que cubría la ruta La Virginia, en Risaralda, hacia el municipio de Viterbo, en Caldas. El vehículo fue detenido en un puesto de control durante actividades de registro y solicitud de antecedentes.

Lea también: Aumentan los casos de violencia intrafamiliar durante la temporada de fin de año en Pereira

El hecho ocurrió en la vía Andalucía —conocida como la Y de Cerritos— Cauya, a la altura del kilómetro 25. La motocicleta era conducida por un hombre natural del municipio de El Charco (Nariño), quien no pudo justificar de manera clara y suficiente la procedencia del dinero transportado.

El coronel Óscar Ochoa, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó detalles del operativo.

“100 millones de pesos eran transportados desde Andalucía hasta Cerritos en una motocicleta que provenía de La Virginia. Al inspeccionar el vehículo, se logró establecer que el dinero venía oculto en un baúl y estaría destinado a pagos irregulares o a transacciones del grupo delincuencial La Cordillera. Este trabajo es coordinado con el Bloque de Búsqueda para limitar las transacciones entre estos grupos delincuenciales.”

Lea también: Más de 2.100 denuncias por afectaciones ambientales se registraron en Risaralda

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzan las investigaciones correspondientes para establecer el origen y destino de los recursos incautados. Las autoridades señalaron que continuarán los operativos con el fin de desarticular completamente la red de financiación del grupo delincuencial en la región.