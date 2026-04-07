“Hoy llegan más visitantes a la ciudad”: alcalde Char sobre turismo en los 213 años de Barranquilla

Alcalde Char en medio de los recorridos de la obra. Cortesía: Alcaldía de Barranquilla.

En la celebración de los 213 años de Barranquilla, el turismo se consolida como uno de los grandes protagonistas del crecimiento de la ciudad, impulsado por una transformación que hoy atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

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El alcalde Alejandro Char destacó que más allá de las obras, lo que define este momento es el sentimiento ciudadano: “lo más lindo es ver una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de optimismo”, asegurando que la capital del Atlántico no solo ha cambiado para sus habitantes, sino también para quienes llegan a conocerla.

“Se transformó para el que llega a visitarla y se da cuenta que encuentra una ciudad más conectada con el mundo en todo sentido”, afirmó.

Tras más de una década de intervenciones, el mandatario explicó que la ciudad pasó de enfrentar grandes carencias a convertirse en un referente de desarrollo social y urbano. “Hoy hemos logrado cerrar esas brechas sociales”, dijo.

Turismo en aumento y nuevos atractivos

Uno de los principales indicadores de este crecimiento es el auge del turismo, especialmente en espacios como el Gran Malecón, que se ha convertido en símbolo de la renovación de la ciudad. “Este año están llegando 80% más personas de lo que llegaron el año pasado”, reveló Char, quien destacó que en un solo día de la Semana Santa se registraron 32.000 visitantes, frente a 20.000 del mismo periodo anterior.

El alcalde también destacó otros escenarios que fortalecen la oferta turística, como la Ciénaga de Mallorquín, el Puerto Mocho y el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo, que junto al río Magdalena han cambiado la relación de la ciudad con su entorno natural. “Después de 200 años le dimos la vuelta la cara al río”, señaló.

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Según Char, este desarrollo ha permitido consolidar el turismo como una nueva industria para la ciudad. “Es una industria limpia, que Barranquilla no pensó que la podía tener”, afirmó, al tiempo que resaltó que hoy incluso se registra un mayor flujo de entrada que de salida de vehículos, contrario a lo que ocurría en temporadas como Semana Santa en el pasado.

En medio de esta conmemoración, el mandatario aseguró que la ciudad vive uno de sus mejores momentos, con visitantes de distintas partes del mundo. “Barranquilla está espectacular y lo dicen las voces que pisan esta ciudad”, expresó, mencionando la llegada de turistas provenientes de países como Canadá, México, Estados Unidos y varios de Europa.

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