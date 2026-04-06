50 rescates en playas de Puerto Colombia durante Semana Santa

Puerto Colombia vivió una Semana Santa con alta afluencia turística, pero también con un intenso trabajo de prevención y respuesta en sus playas. En total, 50 personas fueron rescatadas por el Cuerpo Voluntario de Salvavidas, entre ellas 14 menores de edad, en operativos realizados entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

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Pese a la cifra de emergencias atendidas, las autoridades destacaron que no se registraron muertes por inmersión en los 18 kilómetros de litoral, resultado del trabajo articulado entre salvavidas, el grupo de Salvamento y Rescate de la Policía Nacional y los Guardianes Institucionales del municipio.

Más de 100 mil visitantes

Este balance positivo se dio en medio de una masiva llegada de turistas. Más de 100 mil visitantes eligieron a Puerto Colombia, Atlántico, como destino durante la Semana Mayor, consolidándolo como uno de los principales puntos turísticos de la región Caribe.

El alcalde, Plinio Cedeño Gómez, resaltó el comportamiento de los viajeros y el impacto del turismo en el municipio. “Nos llena de orgullo saber que año tras año eligen a Puerto Colombia para vacacionar y disfrutar en familia”, expresó.

En materia de movilidad, ingresaron aproximadamente 35 mil vehículos al territorio sin que se presentaran siniestros viales. Las autoridades instalaron tres puestos de control en los accesos al municipio, donde se impusieron 87 comparendos por infracciones a las normas de tránsito.

El impacto económico también fue significativo. Durante la temporada, la economía movió más de 2.000 millones de pesos en ventas, impulsando tanto el comercio formal como informal. Además, la ocupación hotelera alcanzó un 96% en el casco urbano y los corregimientos, reflejando una alta demanda de servicios turísticos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los bañistas a acatar las recomendaciones de seguridad, especialmente ante los cambios repentinos en las corrientes marinas, con el fin de prevenir emergencias y garantizar que Puerto Colombia siga siendo un destino seguro para propios y visitantes.