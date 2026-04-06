Tejedoras celebran los 213 años de Barranquilla con jornada colectiva en el parque Realismo Mágico

En el marco de los 213 años de Barranquilla, las tejedoras de la ciudad se suman a la celebración con una jornada colectiva que exalta la identidad, la memoria y el orgullo barranquillero.

La actividad se realizará este martes 7 de abril, a partir de las 4:00 p. m., en el parque Realismo Mágico, con entrada libre para toda la ciudadanía.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La iniciativa busca destacar el talento creativo y fortalecer los lazos comunitarios a través del tejido, una práctica que se convierte en símbolo de unión y construcción social.

Más información Durante Semana Santa se realizaron 50 rescates en las playas de Puerto Colombia

“Que mejor manera de celebrarlo que tejiéndole el pulzo en el Parque Realismo Mágico. Estaremos convocados para que participen de este orgullo e identidad colectiva”, expresó Mercedes Botero, fundadora Club de Tejedoras.

¿Qué se realizará en este encuentro?

Durante la jornada, los participantes elaborarán piezas en crochet inspiradas en los colores de la bandera de Barranquilla, como representación del latido colectivo de una ciudad que se construye desde la creatividad y el sentido de pertenencia.

El encuentro está concebido como un espacio abierto, incluyente y comunitario, donde cada puntada refleja historias compartidas y el compromiso ciudadano con su cultura.

Desde su creación en 2023, los clubes de tejedoras han beneficiado a más de 1.280 personas entre mujeres, hombres y niños, consolidándose como una estrategia que promueve oportunidades y fortalece el tejido social.

A través de la Gerencia de Proyectos Especiales, la Alcaldía de Barranquilla reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible, la economía creativa y la identidad local, e invita a todos los barranquilleros a participar en esta celebración que ratifica por qué Barranquilla está de Moda.

Alianza de Caracol Radio con el Club de Tejedoras

En medio de esta conmemoración, Caracol Radio se suma como aliado a una actividad que honra la identidad barranquillera y el trabajo de las tejedoras, resaltando el valor de los oficios tradicionales dentro del desarrollo social de la ciudad.

La iniciativa también apunta a fortalecer un proyecto de ciudad basado en la creatividad, la tradición y el trabajo colectivo entre comunidades, destacando el papel de las tejedoras como símbolo de resiliencia y construcción social.

Con esta actividad, Caracol Radio y la comunidad de tejedoras sumaran creatividad y tradición para celebrar un año más de historia y cultura en la ‘Arenosa’.