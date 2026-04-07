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07 abr 2026 Actualizado 14:04

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“Es delirante”: Fiscal Camargo sobre presunto pacto Fiscalía-DNI para no extraditar a ‘Papá Pitufo’

La fiscal Luz Adriana Camargo habló en 6AM W sobre los señalamientos de un presunto “pacto” entre organismos de inteligencia a favor de Diego Marín Buitrago.

“Es delirante”: Fiscal Camargo sobre presunto pacto Fiscalía-DNI para no extraditar a ‘Papá Pitufo’

“Es delirante”: Fiscal Camargo sobre presunto pacto Fiscalía-DNI para no extraditar a ‘Papá Pitufo’

David Otero

La fiscal general de la nación habló en exclusiva con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, quien señaló la posible existencia de un presunto pacto entre la Fiscalía y directores del DNI para no extradirar al contrabandista alias ‘Papá Pitufo’ a Colombia.

“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante”, expresó la fiscal ante los señalamientos, asegurando que no depende del ente investigativo tomar este tipo de decisiones.

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