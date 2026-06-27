🔴EN VIVO Colombia vs. Portugal: vea la transmisión y el minuto a minuto del partido HOY

Con el boleto a los octavos de final ya asegurado, Colombia afronta su último compromiso del Grupo K con la misión de confirmar el liderato de la zona. Las victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo extendieron la racha positiva del equipo cafetero, que acumula cuatro triunfos consecutivos y solo necesita un empate para finalizar en la primera posición. Además, el conjunto colombiano buscará completar una fase de grupos perfecta por apenas segunda vez en la historia de los Mundiales.

Le puede interesar: Estos son los partidazos confirmados de dieciseisavos de final del Mundial 2026: así va el cuadro

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega respaldado por un sólido presente, con nueve victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas desde marzo de 2025. Aunque esas caídas fueron frente a Francia y Croacia, Colombia ha demostrado solidez ante rivales europeos en la Copa del Mundo, manteniéndose invicta en los 90 minutos de sus últimos tres enfrentamientos mundialistas contra selecciones de la UEFA, con dos triunfos y un empate.

También le interesa: Lucas González, nuevo entrenador de Atlético Nacional: así fue anunciado

Enfrente estará una Portugal que también se juega el liderato del grupo y que viene de una contundente goleada 5-0 sobre Uzbekistán, partido en el que Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Los lusos suman cuatro puntos y necesitan la victoria para terminar primeros, apoyados en un excelente rendimiento reciente, con once triunfos en sus últimos quince encuentros y una destacada regularidad en fases de grupos mundialistas, donde solo han perdido dos de sus últimos 17 partidos.

Siga la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: