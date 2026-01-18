“El ambiente no es enemigo del desarrollo”: director de la CAR por luz verde a la ALO Sur

Caracol Radio habló con Alfred Ballesteros, director la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca porque después de casi tres décadas de discusiones jurídicas y técnicas se modificó la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente – ALO, en un segmento de 9,5 kilómetros comprendido desde el estribo norte del puente sobre el Río Bogotá hasta la intersección con la Calle 13 en Bogotá.

“Este es un corredor vial muy importante, van a ser 9,5 kilómetros, la construcción de un nuevo eje vial de dos carriles, carriles, la rehabilitación del corredor vial existente entre el puente sobre el río Bogotá y la calle 13, nos va a permitir también a la ciudad la construcción de puentes vehiculares en los canales Castilla, Magdalena, Alsacia, así como los sistemas de drenaje y recordemos algo importante y es que este proyecto tiene contemplada una alameda peatonal con ciclorruta. Y por supuesto que al otorgar la licencia ambiental, también le impusimos una serie de compensaciones ambientales para garantizar que los impactos ambientales que se generan con este proyecto, que en realidad son mínimos, en todo caso se le compensen a la ciudad y a los ecosistemas”, dijo Ballesteros.

En ese sentido, Ballesteros también se refirió a las dificultades técnicas y jurídicas que se presentaban desde hace tres décadas.

“Desafortunadamente en nuestro país en las últimas décadas se ha generado un falso debate, un falso dilema entre desarrollo y ambiente. En muchas administraciones distritales se han tenido concepciones diferentes frente a la necesidad de nuevas grandes obras de infraestructura vial, pero hoy desde la visión de la autoridad ambiental se considera que esta contraposición no existe, el ambiente no es enemigo del desarrollo y por el contrario, muchas veces los grandes atascos, los trancones que sufrimos, generan más impactos ambientales, porque se aumenta la producción de emisiones a la atmósfera de CO2 que se generan otra serie de problemáticas ambientales que afectan la calidad del aire y afectan a los ciudadanos”, agregó.

Sumado a esto, el director aclaró que aunque se dio vía libre al proyecto se fijaron compensaciones ambientales.

“Es importante destacar que dentro de las compensaciones ambientales se impuso la rehabilitación ecológica de más de ochenta hectáreas, la plantación de más de diez mil árboles con sus debidos mantenimientos, la compensación adicional de más de dos hectáreas con plantas retenedoras de agua y es una solución a la problemática de movilidad que no genera ninguna afectación ambiental significativa”, aseveró.

Se espera que, antes de que culmine la administración de Carlos Fernando Galán inicien la obras de esta importante corredor vial.