La CAR modifica la licencia ambiental y da vía libre a la ALO Sur

Luego de cerca de 30 años de discusiones jurídicas y técnicas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) modificó la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), en un segmento de 9,5 kilómetros comprendido desde el estribo norte del puente sobre el Río Bogotá hasta la intersección con la Calle 13 en Bogotá.

Con esta decisión, se podrá avanzar en un proyecto clave para el desarrollo de la capital del país. Además, la CAR contará con un plan de manejo ambiental y un plan de seguimiento y monitoreo con medidas ambientales.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión final se tomó al cierre de 2025 y que se definieron las siguientes obras y actividades del proyecto:

Construcción de un nuevo eje vial de dos carriles.

Rehabilitación del corredor vial existente, entre el puente sobre el río Bogotá y la Calle 13.

Implementación de puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena, y Alsacia, así como de sistemas de drenaje y una alameda peatonal con ciclorruta.

Establecimiento de compensaciones ambientales que incluyen la rehabilitación ecológica de más de 80 hectáreas, la plantación de más de 10.700 árboles nativos y la siembra de al menos dos hectáreas con especies retenedoras de agua, garantizando la reposición por pérdida y el seguimiento adecuado a la recuperación de las coberturas vegetales.

“Claramente el ambiente siempre será la prioridad, pero también garantizar y facilitar el desarrollo de las ciudades y las soluciones a las problemáticas de la movilidad, es parte de la responsabilidad de las instituciones estatales”, aseguró Ballesteros.

Es importante mencionar que la licencia ambiental de la ALO fue otorgada por la CAR en 1999, la cual, a su vez, fue modificada ese mismo año por el entonces Ministerio de Medio Ambiente.

A mitad del año pasado, mediante la resolución 50257000458 del 11 de julio de 2025 la autoridad ambiental modificó la licencia y un mes después, la sociedad ALO Sur SAS, interpuso un recurso de reposición en contra de esta decisión, por lo que la CAR dispuso la apertura de la etapa probatoria para resolver el recurso.