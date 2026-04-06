Fue firmada el acta de inicio de obras para ampliación de la Autopista Norte de Bogotá: así será

Este lunes 6 de abril fue firmada el acta de inicio de la fase de construcción de las obras para la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, la cual fue suscrita entre la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) y la Concesionaria Ruta Bogotá Norte.

Con esta firma, se da luz verde a las obras para la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, las cuales comenzarán una vez se surtan las condiciones exigidas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

A finales del pasado mes de marzo, la Ani reveló que las primeras intervenciones se concentrarán en la ampliación de la Autopista Norte entre calles 191 y 245, “una vez se cumplan las condiciones exigidas por la Anla en la Licencia Ambiental”.

Además, aclaró que el proyecto ya cuenta con todos los requisitos técnicos y legales, incluyendo la licencia ambiental para su desarrollo. No obstante, solamente hacía falta la firma del acta de inicio para arrancar oficialmente el proyecto.

Cabe recordar que la Ani le solicitó al concesionario del proyecto suscribir el acta de fase de construcción para iniciar las primeras intervenciones, teniendo como fecha estimada para este proceso el mes de marzo.

Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Ani, se pronunció al respecto: “De acuerdo con la verificación realizada por la ANI y la interventoría, se han cumplido las condiciones precedentes que permiten avanzar hacia la suscripción del acta de inicio de la fase de construcción, documento mediante el cual se formaliza el inicio de las obras del proyecto”.

¿Cómo será el proyecto de ampliación de la vía?

El proyecto Accesos Norte Fase II tiene como objetivo el desarrollo del mejoramiento, rehabilitación, construcción, ampliación, operación y mantenimiento de ambas calzadas de la Autopista Norte (Av. Paseo de los libertadores), desde la Calle 191 hasta la Calle 245 con una longitud aproximada de 5.8 km cada calzada.

Actualmente la Autopista Norte cuenta con 3 carriles en cada calzada y dentro del alcance del proyecto se estima llegar a 5 o 6 carriles para cada calzada, donde uno de ellos será de uso exclusivo del transporte masivo.

Así mismo, el proyecto de ampliación incluye el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas.

También, se encuentra el mejoramiento de los 3 carriles actuales con sus respectivos ajustes de rasante y mejoramiento de obras hidráulicas. Se aclara que la ampliación de los carriles se dará en el área que actualmente ocupa el separador central de la Autopista Norte.

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