Edgar Taborda quedó bajo medida de aseguramiento por presunta trata de personas con fines sexuales

Medellín, Antioquia

El 7 de abril de 2026, se conoció por medio de la Fiscalía General de la Nación el control de garantías contra Jhoan Taborda y se le responsabiliza de captar a una mujer en Medellín con fines de explotación sexual.

Tras su captura en Envigado el mes pasado y su posible participación en la desaparición de la joven María Camila Díaz Grajales, de 24 años, de quien no se tiene rastro desde febrero de 2026; Jhoan Taborda no aceptó los cargos ante una fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

Las investigaciones de la Policía Nacional arrojan que la víctima de 24 años, viajó a México el 6 de diciembre de 2024 y permaneció hasta el 24 de febrero de 2025 y desde entonces, se desconoce su paradero.

En grabaciones que están siendo analizadas por Fiscalía, hay declaraciones de testigos y familiares que indican los últimos días que se conocieron el estado de la presunta víctima; esta comenzaría a trabajar como mesera en la capital mexicana y se expuso que Taborda decía trabajar en distintas agencias.

La Policía también arrojó que el hombre capturado, operaba atrayendo a mujeres jóvenes, especialmente de la ciudad de Medellín ofreciéndoles trabajos que no existían, eventualmente, llevándolas a Ciudad de México y someterlas a explotación sexual. Al unísono, las autoridades en México continuan las investigaciones por el caso de desaparición de la víctima.