Nuevos detalles de la desaparición de María Camila Díaz: hay un capturado por trata en México

Medellín

Luego de 13 meses de investigación, las autoridades revelaron nuevas pistas sobre el caso de María Camila Díaz Grajales, una joven paisa de 25 años, quien está desaparecida desde febrero de 2025, cuando viajó a México tras haber recibido una oferta laboral en un restaurante.

La Policía confirmó que en relación a este hecho fue capturado Édgar Johan Taborda Ortiz, de 31 años, señalado como presunto líder de una red criminal dedicada a la trata de personas que operaba entre Colombia y México.

De acuerdo con los reportes oficiales, Taborda Ortiz encabezaría una estructura que captaba mujeres jóvenes, principalmente en Medellín, mediante falsas ofertas de trabajo para luego trasladarlas a Ciudad de México, donde eran sometidas a explotación sexual.

El hoy capturado tiene cuatro registros judiciales vigentes por delitos como trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada.

¿Qué se sabe de María Camila?

Según el relato de su familia, María Camila viajó a México el 7 de diciembre de 2024 tras aceptar una supuesta oferta laboral como mesera durante la temporada de fin de año.

Sin embargo, la última ubicación conocida de la joven fue en el sector de Ciudad de los Deportes, en la localidad de Benito Juárez, en Ciudad de México en febrero de 2025. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Las investigaciones de las autoridades indican que, una vez en territorio mexicano, la joven habría sido obligada a ingresar a una red de explotación sexual mediante a plataformas digitales.

“Esta mujer se rehusó a continuar con los trabajos y tuvo la intención de salir de ello y volver nuevamente a Colombia, donde por parte de estas organizaciones criminales transnacionales fue objeto de extorsión y amenazas en contra de su integridad y es así que el pasado 26 de febrero del 2025 María Camila desapareció luego de salir a un supuesto servicio al sur de la Ciudad de México, donde en ese momento se desconoció su paradero, apagó su celular”, indicó el general Óscar Mauricio Rico, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

Tras conocerse su caso, familiares y amigos han impulsado una campaña en redes sociales para exigir celeridad en la búsqueda y solicitar información que permita dar con su paradero.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y a su vez, reactivar los operativos de búsqueda de María Camila.