Catatumbo, la principal preocupación de la MOE de cara a las elecciones presidenciales

Norte de Santander.

A pocos días de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la situación de orden público en el Catatumbo sigue siendo el principal factor de preocupación para el normal desarrollo de la jornada democrática en Norte de Santander.

Jairo Oviedo, director de la MOE en el departamento, señaló en entrevista con Caracol Radio que, aunque la Registraduría avanza con normalidad en la distribución del material electoral y en la preparación logística de los puestos de votación, la violencia que persiste en esta región podría afectar la movilidad de los ciudadanos el día de las elecciones.

“La región del Catatumbo sigue siendo el escenario de máxima preocupación. La semana pasada se presentó un hecho gravísimo de violencia política con el asesinato de líderes de una organización social y de un activista de una de las campañas políticas", afirmó.

El representante de la MOE indicó que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública generan incertidumbre frente a las garantías para que los ciudadanos puedan desplazarse libremente hacia los puestos de votación.

“Se han venido presentando situaciones de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley y la Fuerza Pública y esto, por supuesto, genera una tensión en lo que tiene que ver con la posibilidad de que los electores puedan trasladarse de manera libre a los diferentes puestos de votación", explicó.

Oviedo aseguró que la organización también mantiene vigilancia sobre lo que pueda ocurrir en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, teniendo en cuenta que las acciones violentas de los grupos armados podrían extenderse a otros territorios del departamento.

En cuanto a las garantías electorales, reveló que algunas campañas han reportado afectaciones relacionadas con publicidad política y situaciones de hostigamiento contra integrantes de sus equipos de trabajo.

“Se han presentado algunas quejas desde diferentes campañas en relación con hechos relacionados con daño a publicidad política y hostigamiento hacia personas que hacen parte de los diferentes grupos de activistas de las campañas", manifestó.

Frente a posibles delitos electorales, el director de la MOE aseguró que hasta el momento no se han recibido denuncias por compra de votos en Norte de Santander.

Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de reforzar los controles en la frontera con Venezuela para evitar situaciones irregulares durante la jornada electoral.

“Sí se ha llamado la atención de las autoridades, especialmente del Ejército y la Policía, en relación con el control a los pasos fronterizos irregulares, para evitar que personas pretendan ingresar al país a ejercer el derecho al voto el día de elecciones", puntualizó.

La MOE reiteró el llamado a la tolerancia y al respeto por las diferentes posiciones políticas, al considerar que las campañas deben desarrollarse en un ambiente democrático y libre de intimidaciones.