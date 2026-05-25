Empezó el traslado del material electoral en Norte de Santander

Norte de Santander

Las autoridades electorales en Norte de Santander anunciaron la entrega del material electoral en los cuarenta municipios de la región con miras a las elecciones presidenciales.

El envío de los kits tiene como propósito garantizar la distribución y la organización de manera oportuna para permitir el derecho al voto a los nortesantandereanos inscritos para votar.

El delgado de la Registraduría en Norte de Santander Fabian Parra dijo a Caracol Radio que “hoy podemos dar un parte de completa normalidad, frente a las acciones que se han venido desarrollando en asocio con las autoridades militares y de policía para lograr que cada municipio tenga oportunamente el material y que este completamente asegurado”.

Explicó el funcionario que “en todas las zonas hoy esta garantizado el desarrollo de los comicios gracias al plan que se ha trazado para la cita con la democracia”.

Finalmente señaló que en Norte de Santander se tiene un censo de 1.369.050, donde los ciudadanos podrán sufragar en 4.079 mesas.