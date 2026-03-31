Incautan más de 5.000 cartuchos enviados desde el Cauca a Antioquia para fortalecer a disidencias

En medio de la ofensiva sostenida contra las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia, tropas de la Cuarta Brigada lograron ubicar un importante cargamento de munición que iba a fortalecer a esta estructura criminal en la región.

Se trata de 5.668 cartuchos de diferentes calibres, incluidos de ametralladora, que según información conocida por Caracol Radio, provenían del departamento del Cauca, uno de los principales bastiones de las estructuras al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Fuentes militares señalaron que este material de guerra tenía como destino reforzar a los hombres que sostienen confrontaciones contra la Fuerza Pública en esta zona del país, donde las operaciones han logrado debilitar significativamente a estos grupos armados.

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Detrás de estos movimientos estaría alias “Arley”, cabecilla de comisión, quien habría sido enviado desde el Cauca para reorganizar y fortalecer las capacidades armadas en Antioquia, en medio de la presión militar que enfrentan estas estructuras.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona para ubicar a este cabecilla y evitar que se consoliden nuevas rutas de abastecimiento de armamento hacia el norte del departamento.