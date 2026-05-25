Alerta por cilindro cargado con explosivos en zona rural de La Esperanza, Norte de Santander

Cerrada vía entre Norte de Santander y Santander por cilindro con explosivos. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las autoridades mantienen activa una alerta de seguridad en zona rural del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, tras confirmarse que un cilindro hallado en las últimas horas contiene material explosivo.

El elemento fue encontrado cerca de la orilla del río San Alberto, en límites entre el corregimiento La Pedregosa, jurisdicción de La Esperanza, y el municipio de San Alberto, Cesar.

Inicialmente, el objeto fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron sobre su presencia en una zona de alta vegetación.

Luego de las verificaciones adelantadas por unidades militares y organismos competentes, se confirmó que el cilindro estaba cargado con explosivos, lo que llevó a activar los protocolos de seguridad y a restringir la movilidad en este corredor vial que conecta a Norte de Santander con el departamento del Cesar.

De manera preliminar, se ha informado que el elemento presenta características alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aspecto que hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Mientras se desarrollan las labores de inspección y neutralización del artefacto, la zona permanece acordonada y bajo custodia de la Fuerza Pública.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a la población civil.

Las autoridades recomendaron a los conductores atender las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse atentos a la información oficial sobre la reapertura de la vía, mientras continúan los procedimientos para detonar la carga de manera controlada.