Agencia Nacional de la Defensa del Estado lanza salvavidas para las regiones

Norte de Santander

Cúcuta será epicentro del lanzamiento de la estrategia de acompañamiento territorial Oriente Andino, una iniciativa liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-, con el apoyo de la Universidad de Pamplona, orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales en defensa jurídica del Estado, gestión de información litigiosa y derechos humanos.

La estrategia tendrá impacto en entidades territoriales priorizadas de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Caquetá, mediante acciones de articulación institucional, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión jurídica pública en las regiones.

El evento reunirá representantes de entidades territoriales, actores institucionales y equipos técnicos vinculados al proyecto y marcará el inicio de actividades orientadas a fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado en los territorios, promoviendo herramientas para la prevención del daño antijurídico, el mejoramiento de la gestión litigiosa y la consolidación de capacidades institucionales con enfoque territorial.

El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, César Palomino Cortés, destacó que esta estrategia busca acercar las capacidades del Estado a los territorios y fortalecer la gestión pública desde las regiones. “La defensa jurídica del Estado no puede construirse únicamente desde Bogotá. Necesitamos entidades territoriales más fuertes, articuladas y preparadas para proteger los recursos públicos, garantizar derechos y prevenir el daño antijurídico”, afirmó.

Con esta iniciativa, se busca que el Gobierno Nacional avance en la consolidación de una defensa jurídica más cercana a las regiones, basada en el fortalecimiento institucional, la articulación territorial y la protección de los recursos públicos.