Últimos días de descuento para el pago del impuesto vehicular en Norte de Santander

Norte de Santander

Desde la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander están haciendo un llamado a los contribuyentes que tienen vehículos matriculados en este departamento, para que aprovechen los últimos cinco días de descuento en el pago del impuesto vehicular.

“Estamos en la recta final de estos importantes alivios para los contribuyentes, para todos los que tienen matriculado su vehículo en alguno de los tránsitos de Norte de Santander. Un 10% de descuento para la vigencia de 2026 hasta este viernes 29 de mayo”, explicó Sergio Entrena, secretario de Hacienda de Norte de Santander.

Este impuesto se puede cancelar de manera presencial en la Secretaria de Hacienda departamental, o de manera virtual.

Pago con tarjeta de crédito

Entrena explicó que existe también la opción de cancelar este pago a través de tarjetas de crédito.

“Es una nueva alternativa, una ventaja para todos porque de manera virtual pueden hacer el pago del impuesto vehicular con tarjeta de crédito. Esta es una posibilidad que tenemos hasta ahora, anteriormente sólo era de manera presencial en la Secretaría de Hacienda, pero ahora virtualmente pueden ponerse al día con esa obligación usando su tarjeta de crédito”.

Según lo dio a conocer el secretario de Hacienda, “la meta presupuestal es de 160 mil millones para el 2026, ya estamos por encima de los 100 mil millones en ese momento en el recaudo”.

Es de resaltar que a partir del mes de julio se comenzará a generar intereses y sanciones en el pago de los impuestos vehiculares.