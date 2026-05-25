Investigan accidente de tránsito en el que murió una bebé de 51 días en Cúcuta. / Foto: Cúcuta es Noticia.

Cúcuta.

Las autoridades de tránsito avanzan en la investigación del accidente ocurrido en la avenida Libertadores de Cúcuta, en el que perdió la vida una bebé de apenas 51 días de nacida cuando se movilizaba junto a sus padres en una motocicleta.

El secretario de Tránsito y Movilidad de Cúcuta, Joan Botello, entregó nuevos detalles sobre el siniestro y explicó que el hecho se presentó cuando la familia transitaba en sentido sur-norte por este corredor vial.

“Es una niña de 51 días de nacida, va con los padres en motocicleta y va en sentido sur-norte de la avenida Libertadores. Ahí, sobre la entrada de Niza, el joven pierde el equilibrio, toda vez que lleva unas bolsas en los manubrios de la motocicleta, impactan contra el separador y ocurre el siniestro", indicó el funcionario.

De acuerdo con la información, el conductor sufrió una lesión en una de sus muñecas y la madre presentó contusiones leves. Sin embargo, la menor falleció como consecuencia del accidente.

Dentro de las verificaciones que adelantan las autoridades, se busca establecer si el conductor cumplía con todos los requisitos exigidos para conducir.

Según Botello, aunque la motocicleta tendría su documentación en regla, aún no se ha podido confirmar si quien la conducía contaba con licencia.

“Hasta el momento el joven no ha presentado licencia de conducción. Estamos en la investigación si tenía o no tenía licencia de conducción", señaló.

El secretario aseguró que este caso evidencia la necesidad de fortalecer la cultura vial y recordó que la seguridad de los menores debe ser una prioridad para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

“Es impresionante la falta de cultura y conciencia vial que tenemos. Muchas veces se pone en riesgo la vida de los menores y las consecuencias terminan siendo irreparables“, manifestó.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si hubo algún incumplimiento de las normas de tránsito que pueda derivar en responsabilidades adicionales.