FAC responde a polémica por accidente en Puerto Leguízamo y defiende operación de los Hércules

Colombia

En medio de la controversia generada por el accidente de la aeronave militar Hércules 1016 en Puerto Leguízamo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) emitió un comunicado en el que detalla las acciones adoptadas tras la emergencia y defiende la continuidad de sus operaciones aéreas.

Según la institución, el pasado 23 de marzo, tras conocerse el accidente del avión FAC1016, se activó de inmediato un protocolo de respuesta que incluyó el envío de otra aeronave tipo C-130 Hércules desde Bogotá hacia la zona del siniestro.

Esta aeronave fue equipada para el traslado masivo de heridos, con personal médico, enfermeros y especialistas a bordo.

La FAC también informó que el 25 de marzo, este mismo avión continuó en operación, realizando transporte de tropa y carga hacia San José del Guaviare, en cumplimiento de las misiones militares programadas.

Cómo está el mantenimiento de los Hércules

Actualmente, la institución señaló que su flota de aeronaves C-130 se mantiene operativa con dos activos (FAC1005 y FAC1018), mientras otras dos aeronaves (FAC1015 y FAC1017) se encuentran en mantenimiento programado.

En el comunicado, la FAC destacó además la capacidad logística de estos aviones. Durante 2025, el equipo C-130 movilizó a más de 17.000 personas y transportó más de 2.800 toneladas de carga en todo el país.

En lo corrido de 2026, ya se han trasladado más de 4.800 personas y más de 476 toneladas.

La entidad subrayó que estas aeronaves cumplen un papel clave en misiones estratégicas, como transporte de personal y carga, evacuaciones médicas, extinción de incendios y operaciones de paracaidismo, así como en misiones internacionales como la Campaña Antártica.

La Fuerza Aeroespacial reiteró que, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), continúa liderando la movilidad del país en cuestión militar, no solo con los C-130, sino también con aeronaves como los Boeing 737-700, C-40 y Casa C295.