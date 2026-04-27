Avión Hércules frenó despegue en San José del Guaviare por falla técnica: llevaba personal militar

Este domingo 26 de abril, en el aeropuerto Jorge Enrique González de San José del Guaviare, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana estuvo a punto de despegar, pero una novedad técnica obligó a frenar la maniobra.

La aeronave regresó a plataforma antes de iniciar vuelo y, aunque la situación no dejó heridos, fue necesario activar los protocolos de seguridad en pista.

Se espera que el vuelo sea reanudado en las próximas horas. El destino es Tolemaida, Tolima, con transporte de personal militar.

Según información oficial, de acuerdo a la novedad técnica, no salió el avión hasta tanto no estén seguros con los técnicos de que sí pueden volar con el personal que llevan.

Las unidades se regresaron a la Brigada 22 de Selva.

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